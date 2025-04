Nowy Frostpunk nie wcześniej, niż w 2027 roku

Warszawskie 11 bit studios nie zwalnia tempa. Choć Frostpunk 2 zadebiutował na PC we wrześniu zeszłego roku, a w tym roku pojawi się na konsolach PS5 i Xbox Series X|S, studio już pracuje nad kolejną odsłoną w tym mroźnym uniwersum. Jak ujawnił prezes 11 bit studios, Przemysław Marszał, nowy tytuł osadzony w świecie Frostpunka trafi na rynek w 2027 roku.

Nowy Frostpunk będzie – ale za kilka lat

Informację o przyszłości serii przekazano w najnowszym raporcie finansowym studia. Jak podkreślił Marszał, firma stawia na dywersyfikację projektów i wykorzystanie krótkoterminowych, atrakcyjnych finansowo okazji. Właśnie z tego powodu zdecydowano się rozpocząć produkcję nowej gry z serii Frostpunk, która ukaże się już za dwa lata. Albo aż – w każdym razie na rychły sequel nie ma co liczyć. Z drugiej strony to dobrze, bo marka z pewnością powinna odetchnąć.

Co ciekawe, równolegle 11 bit pracuje nad dużym, niezależnym projektem, planowanym na 2029 rok. Na razie nie wiadomo, czy będzie on w jakikolwiek sposób powiązany z Frostpunkiem, ale studio wyraźnie stawia na różnorodność i ambitne plany rozwojowe. Jeżeli o mnie chodzi, to właśnie ta gra budzi większe emocje. Doceniam rodzimą strategię, jednak liczyłbym tym razem na coś innego, może bardziej odświeżającego.

Zobacz też: Te gadżety to szaleństwo. Serio ktoś to w ogóle kupił?

Na szczegóły dotyczące nowego Frostpunka przyjdzie nam jeszcze poczekać, jednak fani mogą już zacierać ręce. Po sukcesie Frostpunk 2, który do listopada 2024 roku sprzedał się w ponad 511 tysiącach egzemplarzy, zainteresowanie nową odsłoną z pewnością będzie ogromne.

Źródło: gamingbolt.com