Niespodzianka – trzy dodatki do Forza Horizon 4 za darmo. Odbierajcie, póki można

Forza Horizon 4 znika ze sprzedaży ( ale jeszcze kupicie grę po “taniości”! ), a wraz z nią wszystkie DLC. Co ciekawe, trzy można jeszcze odebrać i to za darmo.

Na początku myślałem, że to błąd, ale oferta nadal wisi i wisi… Znaczy więc, że tak miało być, a gracze, którzy skusili się na zakup gry, mogą cieszyć się trzema dodatkami kompletnie za darmo!

Forza Horizon 4 z dodatkowymi DLC za darmo

Microsoft ogłosił niedawno decyzję o wycofaniu ze sprzedaży swojego wyścigowego hitu od Playground Games. Produkcja może i nadal cieszy się sporym zainteresowaniem – teraz wręcz historycznie wielkim – lecz najwyraźniej przestało się opłacać dalsze kupowanie licencji. Dlatego też wkrótce gry nie kupicie, ale nadal pozostanie grywalna. Ba, twórcy zobowiązali się nawet w zachowaniu serwerów do rozgrywki online. To już coś!

Obecnie grę na Steam da się kupić za około 40 złotych, a promocja trwa do 11 lipca. Nie wiemy, czy taka oferta jeszcze powróci, więc lepiej nabyć grę teraz, póki w ogóle można. W prezencie możecie liczyć na aż trzy darmowe DLC! Wszystkie dostępne są na Steam, ale aby je w ogóle odebrać, musicie posiadać grę w bibliotece. Także nie, nie da się przypisać ich do konta bez “podstawki”.

Gracze mogą dostać aż trzy dodatkowe pakiety – dwa z nich to nowe samochody, a trzeci jest paczką aż siedmiu pojazdów Mitsubishi. Łącznie dostaniecie więc aż 9 samochodów. Mogą zdecydowanie uatrakcyjnić Wasze rajdy, także polecam odebrać. Niestety, nie ma żadnych informacji na temat tego, do kiedy promocja w ogóle obowiązuje. Niższa cena na grę to promocja do 11 lipca. Możemy więc zakładać, że mniej więcej wtedy i DLC przestaną być dostępne. Aby jednak oszczędzić sobie kłopotu, wszyscy posiadacze “podstawki”, powinni skusić się na tę okazję.

DLC od dawna były oferowane za darmo, lecz wielu graczy może o tym nie wiedzieć. Szczególnie że Microsoft miał wycofać wszystkie dodatki ze sprzedaży. Z jakiegoś powodu te darmowe zdecydowano się jednak zachować.

