Forza Horizon 4 zostaje wycofana ze sprzedaży. Ostatni moment na zakup

Licencje potrafią być prawdziwą katorgą, bo to właśnie one ubiły kolejny hit. Microsoft wycofuje grę Forza Horizon 4 z cyfrowej dystrybucji na Xbox i PC.

Miło przynajmniej, że gracze dowiedzieli się o wszystkim z wyprzedzeniem, żeby nie było zaskoczenia jak przy niechlubnym usuwanie gry The Crew z konta graczy. Teraz jednak nie będzie tak źle, bo kupiona przez nas czwarta odsłona gier wyścigowych od Microsoftu powinna być dostępna jeszcze przez długi czas. O ile tylko zdążymy ją kupić przed wycofaniem.

Forza Horizon 4 wycofana

Playground Games na swojej oficjalnej stronie poinformowało o wycofaniu ze sprzedaży poprzedniej części swojej hitowej serii gier wyścigowych. Winę klasycznie ponoszą wygaszane licencje, których odświeżanie najwyraźniej nie ma sensu. Wszyscy gracze, którzy zdecydowali się na zakup gry, zachowają ją na swoich kontach. Sama cyfrowa sprzedaż produkcji zostanie zablokowana już 15 grudnia 2024 roku.

Wcześniej, w dniach 25 lipca – 22 sierpnia, odbędzie się ostatnie wydarzenie w grze. Gracze będą mogli w ten sposób zdobyć niektóre osiągnięcia. W przeciwnym razie zostaną one zablokowane i niemożliwe do zgarnięcia. Co ciekawe, dodatki do FH4 wycofane ze sprzedaży zostały już teraz, także nie ma szans na ich kupno. Jeśli natomiast kupiliście DLC posiadając grę a aktywnym Xbox Game Pass, kwalifikujecie się do zdobycia kodu na tę produkcję. Kody będą rozsyłane w kolejnych dniach tylko dla posiadaczy abonamentu XGP, którzy kupili DLC do gry. Czas ich aktywacji wynosi rok.

Nie ma się jednak co martwić, bo twórcy dość zaskakująco postanowili podtrzymać serwery. Dokładnie tak – nadal można będzie rozgrywać mecze online, jak i grać w trybie offline. Wygląda więc na to, że deweloperzy chcą umożliwić dalszą zabawę jak największej grupie fanów.

Źródło: forza.net