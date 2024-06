Forza Horizon 4 znika z dystrybucji. Ostatni moment na zakup, grę kupicie o wiele taniej

Na Steam za PeCetową edycję Forza Horizon 4 zapłacicie obecnie sporo mniej. Warto, bo gra znika z dystrybucji cyfrowej.

Playground Games ogłosiło, iż Forza Horizon 4 w grudniu nie będzie już dostępna do kupienia. Co więcej, już teraz zniknęły wszystkie DLC do produkcji. Więcej o sprawie przeczytacie w tym artykule. Na szczęście Steam przygotował obniżkę i to dość sporą.

15 grudnia gra zniknie z dystrybucji cyfrowej. Mowa o wydaniu na PC oraz Xbox.