Fortnite zmienia się w FPS. Twoja nowa ulubiona strzelanka debiutuje już jutro

Linia Ognia to nowa przygoda, która już jutro trafi do szalenie popularnego Fortnite. Tym razem twórcy postanowili mocno zmienić zasady gry i jej perspektywę. Produkcja zmieni się bowiem w rasową strzelankę FPP niczym Counter-Strike czy inne tuzy gatunku. Dynamiczne starcia toczone będą na arenach mieszczących po dwie 5-osobowe drużyny.

Fortnite będzie niczym rasowy FPS

Do nowości w świecie Fortnite nie trzeba jakoś specjalnie nas namawiać.. Te wprowadzane przez twórców z reguły są iście genialnie, często wprowadzając wiele ciekawych mechanik i zmian, które mocno urozmaicają zabawę. Tym razem również czeka nas “wielka” rzecz, albowiem popularna gra sieciowa zaoferuje nową przygodę, która na dodatek będzie obserwowana z niespotykanej dotąd w uniwersum perspektywy.

Linia Ognia to rozgrywka FPS, czyli zupełnie jak w popularnych strzelankach. Gracze będą gromadzić się w 5-osobowych drużynach, a następnie stoczą boje na wielu ciekawie przygotowanych arenach. Tryb ma być wypełniony rywalizacją i adrenaliną, a we wczesny dostępie zadebiutuje już jutro, czyli 11 grudnia. W tym samym momencie ruszą rozgrywki rankingowe i nierankingowe.

Na start otrzymamy jedną mapę – Horyzont 10. To oczywiście wczesny dostęp, dlatego nowa zawartość zostanie udostępniona w przyszłości.

Na początek Linia Ognia będzie dostępna na wszystkich platformach i we wszystkich regionach obsługiwanych przez Fortnite, z wyjątkiem Korei Południowej i Rosji. Pracujemy nad udostępnieniem Linii Ognia w obu tych regionach i poinformujemy was, gdy będziemy mieć wieści na ten temat.

Co więcej, jest to tryb bez budowania. Kto wie, może nawet zatwardziali przeciwnicy Fortnite’a przekonają się do tej wyjątkowej produkcji?

