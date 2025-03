Jak co roku, wystartowała wielka Wiosenna wyprzedaż na platformie Epic Games. W oficjalnym ogłoszeniu czytamy, że oznacza to tysiące wiosennych ofert – od wyczekiwanych hitów AAA, po perełki z gatunku indie, które mogły gdzieś nam umknąć. Zniżki sięgają nawet 75%. Warto w tym momencie zaznaczyć, że wyprzedaż jest oczywiście ograniczona czasowo i potrwa do 9 kwietnia 2025 roku do godziny 17:00 czasu polskiego.

Wiosenna Wyprzedaż w Epic Games Store

W co warto zagrać?

Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji, z powyższej listy warto na pewno sprawdzić słynne Ghost of Tsushima, zwłaszcza jeśli nie spodobał Wam się Assassin’s Creed: Shadows. Gra przenosi nas do roku 1274 i rządów imperium mongolskiego, które zaatakowało wyspę Cuszima. Główny bohater, Jin Sakai, jakimś cudem wychodzi cało z krwawej bitwy. Za zadanie stawia sobie powstrzymanie oprawców, jak również zemstę.

Jeśli natomiast nie macie aktualnie środków na zakupienie Split Fiction, możecie także skorzystać z promocji na It Takes Two. Jest to dzieło tego samego dewelopera, które zebrało multum nagród. Chwalone jest za wspaniałą narrację, jak również za jeszcze lepszą rozgrywkę, stanowiąc prawdopodobnie jedną z najlepszych gier co-op ostatnich lat. Jest to więc idealny tytuł na spędzenie czasu z bliską osobą.

Równocześnie przypominamy, że w sklepie Steam trwa Festiwal budowania miast i symulatorów. Możecie więc znaleźć tam jeszcze więcej okazji. Powinny one zainteresować w szczególności miłośników tytułowych gier symulacyjnych oraz produkcji typu city builder.

Źródło: Epic Games