W co najlepiej pograć ze znajomymi? Poza wieloma premierami oferującymi tryby kooperacji, na rynku znajdziemy ciekawe gry za darmo, które pozwolą nam na wspólną zabawę. Dzisiaj przybliżymy wam najciekawsze produkcje z sieciową kooperacją czy po prostu oferujące rozgrywkę dla kilku graczy w jednej ekipie – i to wszystko za okrągłe zero złotych.

Masz kumpli, nie masz kasy – najlepsze gry za darmo do COOP-a

To dość częsta sytuacja. Zastanawiamy się ze znajomymi, w co by tu pograć. Może nowe Call of Duty? Nah, kosztuje sporo, a Xbox Game Pass też nie jest darmowy. To może nowe dzieło twórców It Takes Two? Cóż, nawet ze specjalnym Passem przynajmniej jedna z osób musiałaby taką grę zakupić. Jest ekipa, jest chęć do grania, ale niekoniecznie jest i pieniądz — lub wola jego wydawania. Co zrobić? Z pomocą przychodzą nam gry za darmo, które oferują kooperację. Wspólna zabawa ze znajomymi bez płacenia? Tak, to brzmi jak plan na najbliższe dni przed kompem lub konsolą.

Dziś rozpoczynamy nową serię zestawień darmowych produkcji, w które możecie pograć ze znajomymi. Kooperacja, rywalizacja, współpraca — te gry za darmo pozwolą wam się pobawić w ekipie i uniknąć płacenia kasy za nowe gry. Na dziś przygotowaliśmy dla was 5 gier, z których każda jest w zasadzie mocno od siebie różna. Dzięki temu bez trudu dobierzecie fajny tytuł do wspólnej zabawy.

Fortnite – król gier za darmo

Fortnite to jedna z najpopularniejszych darmowych gier online, idealna do wspólnego grania ze znajomymi. Dzięki dynamicznej rozgrywce w trybie battle royale każdy mecz dostarcza nowych emocji i wyzwań. Gra oferuje możliwość tworzenia drużyn, co pozwala na współpracę i strategiczne planowanie, a także rywalizację z innymi graczami z całego świata.

Ogromnym atutem Fortnite są regularne aktualizacje, które wprowadzają nowe tryby gry, wydarzenia sezonowe i różnorodne skiny, dzięki czemu rozgrywka nigdy się nie nudzi. Dodatkowo popularny tytuł zawiera kreatywny tryb, w którym możemy budować własne światy i tworzyć niestandardowe rozgrywki, co daje jeszcze więcej możliwości zabawy – solo lub z ekpią.

Gry za darmo to świetna opcja dla tych, którzy chcą cieszyć się wysokiej jakości produkcją bez konieczności wydawania pieniędzy. Fortnite udostępnia podstawową wersję gry całkowicie bezpłatnie, a mikropłatności dotyczą jedynie elementów kosmetycznych, co oznacza, że każdy ma równe szanse na zwycięstwo. Nie ma tutaj płacenia za zawartość dającą nam przewagę. Całość elementów gameplayu jest dla nas dostępna bez wydawania kasy. I to sie chwali!

Dzięki temu, że Fortnite jest dostępny na różnych platformach – PC, konsole i urządzenia mobilne – można grać ze znajomymi niezależnie od sprzętu, na którym grają. Jeśli szukasz angażującej, dynamicznej i pełnej atrakcji gry do wspólnej zabawy, Fortnite to doskonały wybór. Możemy mieć ziomków z różnymi platformami, a i tak będziemy mogli bawić się razem.

Gdzie pobrać Fortnite? Na przykład na oficjalnej stronie gry:

World of Tanks – czołgi i gry za darmo

World of Tanks to doskonała propozycja dla fanów wojskowych strategii i dynamicznych bitew pancernych. Ta popularna produkcja należy do kategorii gier za darmo, co sprawia, że każdy może spróbować swoich sił jako dowódca czołgu bez konieczności wydawania pieniędzy.

Rozgrywka w World of Tanks opiera się na zespołowych starciach, w których gracze kierują realistycznie odwzorowanymi pojazdami pancernymi z różnych epok. Kluczowe znaczenie mają taktyka, współpraca z drużyną i umiejętne wykorzystanie terenu. Gra oferuje szeroki wybór czołgów, które można ulepszać i dostosowywać do własnego stylu walki.

Ogromnym atutem World of Tanks są regularne aktualizacje i wydarzenia specjalne, które dodają nowe pojazdy, mapy oraz tryby gry. To sprawia, że nawet po wielu godzinach zabawy tytuł pozostaje wciągający i pełen wyzwań.

Jako jedna z najlepszych gier za darmo, World of Tanks umożliwia rywalizację zarówno z przyjaciółmi, jak i z graczami z całego świata. Dzięki systemowi klanów można łączyć siły i wspólnie walczyć o dominację na polu bitwy. Jeśli szukasz emocjonującej i strategicznej gry online, World of Tanks to tytuł, który warto sprawdzić!

Jak pobrać World of Tanks? Launcher znajdziemy na oficjalnej stronie:

Team Fortress 2 – klasyka gier za darmo

Kto nigdy nie grał w TF 2? Team Fortress 2 to istny klasyk, który ma specjalne miejsce w sercach wielu graczy. Założę się, że niejedna ekipa właśnie w tej produkcji stawiała pierwsze kroki we wspólnym graniu online. A co konkretnie oferuje ten tytuł? To dynamiczna, drużynowa strzelanka pierwszoosobowa, wydana przez Valve w 2007 roku jako część zestawu The Orange Box. Gra jest dostępna jako gra za darmo na platformie Steam i wciąż cieszy się dużą popularnością, mimo upływu lat.

TF2 wyróżnia się kreskówkową grafiką, humorem oraz unikalnym systemem klas postaci. Gracze mogą wybierać spośród dziewięciu klas, takich jak szybki Skaut, ciężkozbrojny Heavy czy inżynieryjny Engineer, co pozwala na różnorodne podejścia do walki. Rozgrywka skupia się na trybach zespołowych, takich jak przejmowanie punktów, eskortowanie ładunku czy walka o flagę.

Dzięki aktywnej społeczności, licznym aktualizacjom i możliwościom modyfikowania gry, Team Fortress 2 pozostaje jedną z najbardziej kultowych i zabawnych strzelanek online. Jeśli szukasz lekkiej, ale wymagającej kooperacji strzelanki, TF2 to świetny wybór dla zabawy samemu, jak i w gronie znajomych. Przyznam, że nawet właśnie w gronie kolegów produkcja rozwija swoje skrzydła i bawi najbardziej.

Gdzie pobrać Team Fortress 2? Zrobimy to na Steam:

Marvel Rivals – jakość jak za setki złotych

Marvel Rivals to darmowa strzelanka drużynowa 6 na 6, opracowana przez NetEase we współpracy z Marvel Games, dostępna na PC, PS5 i Xbox Series od 6 grudnia 2024 roku. Tytuł można określić mianem jakości wysokobudżetowych gier AAA za cenę… okrągłe 0 złotych. Owszem, gry za darmo nadal są nas w stanie zaskakiwać.

Gra oferuje szybkie i ekscytujące mecze 6v6, w których możemy wcielić się w ulubionych superbohaterów i złoczyńców z uniwersum Marvela. Unikalną cechą są tzw. „Team-Up abilities”, pozwalające na łączenie mocy różnych postaci w celu uzyskania potężnych efektów, co zachęca do strategicznej współpracy w zespole. Jeżeli macie zgraną drużynę, to rozgrywka będzie dla was czystą przyjemnością. Na pewno świetnym elementem rozgrywki są wspomnieni bohaterowie, czyli mnóstwo licencjonowanych postaci. Jest Hulk, Spider-Man, Iron Man czy wielu, naprawdę wielu innych bohaterów znanych z komiksów, filmów, seriali i gier.

To nie tak, że gra jest ideałem — bo ma swoje bolączki. Niektórzy gracze chwalą różnorodność postaci, dobrze zaprojektowane lokacje oraz intensywny klimat komiksowy. Inni zauważają, że gra przypomina Overwatcha i nie wnosi rewolucyjnych zmian do gatunku hero shooterów. Z drugiej strony, brak „rewolucji” nie musi być niczym złym. To nadal szalenie przyzwoita produkcja. I jest za darmo!

Gdzie pobrać Marvel Rivals za darmo? Na PC możecie użyć poniższego linku:

Roblox – drugi Minecraft?

Roblox to jedna z najpopularniejszych platform gamingowych, która oferuje tysiące różnorodnych gier tworzonych przez samych użytkowników. To trochę podobny przypadek do wymienionego wcześniej Fortnite. Dzięki rozbudowanej strukturze, każdy znajdzie coś dla siebie – od emocjonujących wyścigów, przez przygodowe escape roomy, aż po realistyczne symulatory życia. Co więcej, Roblox jest dostępny całkowicie za darmo, co czyni go świetnym wyborem dla osób szukających rozrywki bez dodatkowych kosztów. Możliwość gry w trybie multiplayer sprawia, że to doskonała opcja na wspólne spędzanie czasu ze znajomymi, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Jednym z największych atutów Roblox jest jego społecznościowy charakter. W grze można nie tylko rywalizować, ale także współpracować, budować własne światy i wspólnie odkrywać kreatywne projekty innych graczy. Dzięki wbudowanemu czatowi i systemowi znajomych łatwo jest pozostawać w kontakcie i organizować wspólne sesje gry. Dodatkowo, jeśli ktoś ma smykałkę do tworzenia, może samodzielnie zaprojektować własną grę i zaprosić do niej przyjaciół. Roblox to nie tylko zabawa, ale także przestrzeń do rozwijania wyobraźni i kreatywności – a wszystko to w przyjaznym, otwartym na graczy środowisku.

Rejestracja, pobranie i zabawa jest darmowa – dostępna pod poniższym linkiem:

