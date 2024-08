Final Fantasy XVI na PC może ukazać się dosłownie za chwilę

Wcześniej Square Enix przyznało, że wielki hicior z PS5 doczeka się premiery edycji na PC. Do tego dostaliśmy obietnicę, że gra ma działać wyjątkowo dobrze, oferując całą gamę ustawień, nowości i ulepszeń. No i fajnie, ale… co dalej? Przecież do tej pory nie wiemy nic o potencjalnej dacie premiery. Tyle tylko, że tytuł dostanie demo tuż przed debiutem.

Okazuje się, że zarówno demo, jak i pełna wersja gry, mogą trafić do graczy na komputerach osobistych już niebawem. Spekulacje te pochodzą z prostego faktu – NVIDIA dopiero co wypuściła nowe sterowniki graficzne GeForce 560.81. Wystarczy tylko rzucić okiem na dedykowane grom profile, aby odnaleźć tam właśnie profil stworzony dla Final Fantasy XVI oraz Once Human. To drugie zadebiutowało już jakiś czas temu, ale ma podobno doczekać się wsparcia DLSS i innych funkcji NVIDIA.

W każdym razie najnowsza odsłona uwielbianej serii Final Fantasy na PC to już kwestia być może bardzo krótkiego czasu. Square Enix ma faktycznie pojawić się na Gamescom 2024. Tam najpewniej zaprezentowana zostanie nowa wersja produkcji.

Szczegółów na razie nie znamy. Wiemy tylko, że FFXVI na PS5 i tak wyglądało pięknie, więc jeżeli tylko deweloperzy staną na wysokości zadania, implementacja nowoczesnych rozwiązań RTX może jedynie się oprawie przysłużyć. Liczmy tylko na to, aby optymalizacji poświęcono odpowiedni czas.

Źródło: DSOGaming