Jak podaje Square Enix, podjęto decyzję dotyczącą przyszłości sieciowej gry Foamstars. Exclusive z PlayStation 4 i 5 wkrótce przestanie otrzymywać dalsze wsparcie. Nadchodzące nowości będą ostatnimi, jakie przewidziano dla tej darmowej gry. Cóż, to było do przewidzenia już od dłuższego czasu…

Foamstars bez wsparcia – koniec exclusive’u PlayStation

Foamstars zadebiutowało na rynku na początku lutego 2024 roku. Sieciowa gra TPP była inspirowana produkcjami pokroju Splatoon, w których gracze brali udział w efektownych rozgrywkach sieciowych. Niestety, tytuł nie osiągnął znaczącego sukcesu. Dość powiedzieć, że mimo reklamowania go jako darmowa i wyjątkowa produkcja wyłącznie dla PlayStation, większość osób nie skusiło się na zabawę.

I najpewniej nie będzie już okazji do przekonania się do gry, bo ta powoli dokonuje swojego żywota. Jak informuje Sqaure Enix, niedługo nastąpi koniec wsparcia tej produkcji. W planach jest uruchomienie ostatniego już sezonu, który rozpocznie się 13 grudnia i potrwa do 17 stycznia 2025 roku. Po tym czasie deweloperzy nie będą już dostarczać nowej zawartości sezonowej. Nie oznacza to jednak, że tytuł zostanie wyłączony – serwery gry nadal mają pozostawać aktywne.

Zobacz też: Gra za darmo na Steam. Odbierz teraz, bo niedługo trzeba będzie płacić

W rzeczywistości Square Enix wprowadza kilka nowych funkcji po zakończeniu nadchodzącego sezonu. Po zakończeniu sezonu „Party Goes On!” odbędzie się seria wydarzeń w grze zwana Foamstars Cup. Twórcy przewidzieli też wdrożenie szeregu poprawek i nowinek, dzięki którym dalsza gra będzie wciąż możliwa. Oznacza to ostateczne szlify i zakończenie dostarczania sezonowych wydarzeń.

Źródło: playstationlifestyle.com