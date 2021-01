FIFA Ultimate Team to nie hazard? Tak twierdzi były prezes EA Sports

Peter Moore – były prezes EA Sports – twierdzi, że FIFA Ultima Team nie ma zbyt wiele wspólnego z hazardem. Ma na to mocny argument.

O trybie Ultimate Team można by rozprawiać dosłownie godzinami. Z jednej strony to chyba najlepszy moduł sieciowy w historii gier sportowych, a z drugiej mechanika otwierania paczek potrafi wpędzić w nałóg. Aktualnie trwają debaty na temat tego, czy producent powinien usunąć tryb, a niektóre kraje stawiają EA ultimatum pod groźbą kar pieniężnych.

Peter Moore to były szef EA Sports, który pracował w firmie do 2017 roku, aby następnie objąć stanowisko dyrektora generalnego w Liverpool F.C. Moore udzielił niedawno wywiadu dla portalu GamesIndustry.biz, w którym wypowiedział się na temat otwierania paczek w FIFA Ultimate Team. Twierdzi, że daleko im do hazardu.

Zawsze coś dostajesz. To nie tak, że otwierasz paczkę i nie ma w niej żadnych zawodników. To mój osobisty pogląd, ale pojęcia zaskoczenia i radości w zestawieniu z hazardem… na dłuższą metę są bardzo oddalone od siebie. Kupujesz lub grindujesz, aby zdobyć złotą paczkę, otwierasz ją i jesteś zadowolony, albo myślisz, że to kiepska paczka. Nie postrzegam tego jako hazardu, ale powtórzę, to tylko moja, niezależna opinia. – komentuje Peter Moore dla GamesIndustry

Z jednej strony uzasadnienie Moore’a brzmi sensownie, ale skrajnie inną opinie mają różne organizacje zajmujące się hazardem. Według nich, paczki w Ultimate Team to po prostu mini-gra hazardowa i ciężko się z tym nie zgodzić. Co z tego, że dostajemy jakichkolwiek zawodników, skoro ci słabsi z nich będą po prostu bezwartościowi dla graczy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.