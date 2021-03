Gracz surowo ukarany w grze Fifa za swój rasistowski występek

EA nie zamierza puścić płazem rasistowskiego zachowania w grze Fifa. Nastolatek odczuje skutki kary do końca życia.

Wszystko zaczęło się od meczu rozegranego w trybie FIFA Ultimate Team przez 18 latka, z wykorzystaniem karty Iana Wrighta (źródło). Chłopak (Patrick O’Brien), poniósł porażkę i postanowił się wyżyć na Bogu ducha winnym zawodniku. Napisał do czarnoskórego piłkarza, wysyłając do niego 20 rasistowskich wiadomości. Nazwał zawodnika: pier… małpą oraz zbierającym bawełnę czarnuchem. Dodatkowo chłopak ostrzegał, że gdy zarazi się koronawirusem, to kaszlnie zawodnikowi prosto w twarz, by ten trafił na łoże śmierci. Piłkarz zareagował, zawiadamiając służby. W rezultacie sprawa młodego Irlandczyka trafiła na sądową wokandę.

Rasista nie zagra już w grę Fifa. Sprawiedliwość zatriumfowała.

Całe szczęście O’Brien zreflektował się i przyznał do winy. Wystosował pisemne przeprosiny, przekazując jednocześnie kwotę 500 euro na rzecz antyrasistowskiej organizacji. Sędzia stwierdził, że jego poczynania były naiwne i niedojrzałe, ale chłopak uniknął kary. Ian Wright zastanawiał się z kolei co zrobić, aby ukrócić zachowania bezrefleksyjnej młodzieży. W sukurs przyszła mu firma EA, postanawiając wymierzyć sprawiedliwość nastolatkowi. Głos w tej sprawie zabrał sam David Jackson (wiceprezydent oddziału zajmującego się popularnym cyklem gier sportowych), stwierdzając, że w społeczności graczy nie ma miejsca dla takich osób jak Patrick O’Brien. W rezultacie chłopak utracił możliwość grania w Fife do końca swojego życia.

Ian Wright jest częścią naszej rodziny EA Sports. Ogromnie cenimy jego partnerstwo i pomoc, a także chcemy, aby wiedział, że może liczyć na nasze wsparcie. W zeszłym roku Ian był obiektem strasznego, rasistowskiego ataku werbalnego ze strony gracza, który przegrał mecz w FIFA 20. Takie zachowanie było niedopuszczalne na każdym poziomie i nie zamierzamy go tolerować. Nasza Karta Pozytywnej Gry kieruje naszymi działaniami w takich sytuacjach, a my podjęliśmy inicjatywę, aby na zawsze zakazać graczowi grania lub dostępu do naszych gier. Trzeba skończyć z rasizmem. Jesteśmy zobowiązani do dalszych prac wspierających pozytywny wymiar gry poprzez działania, które sprawią, że nasze społeczności będą dawały radość, będą uczciwe i bezpieczne dla wszystkich.

Chociaż w życiu często doświadczamy bardzo silnych emocji, to zdecydowanie warto jest ochłonąć, zanim zdecydujemy się na zachowanie, które może kogoś skrzywdzić. Czasem nie da się cofnąć wypowiedzianych wcześniej słów, co może zniszczyć nasze relacje z najbliższymi osobami. W tym przypadku chłopak rozstał się z kwotą 500 euro, a jego dyskryminujące zachowanie nie zostanie zapomniane przez całe lata.

