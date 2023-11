Plotka głosi, że Electronic Arts pracuje nad nową grą w klimatach piłkarskich. Ma to być karcianka, na dodatek docelowo dostępna na urządzeniach mobilnych. Całkiem możliwe, że gra będzie nawiązywać do trybu Ultimate Team, choć mocniej skupi się na aspektach kolekcjonerskich, aniżeli zręcznościowej rozgrywce. Tak ma to miejsce w przypadku pecetów i konsol.