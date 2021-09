Z FIFA 22 usunięto zawodnika Manchesteru City i reprezentacji Francji

Świat obiegła wieść na temat usunięcia z FIFA 22 znanego na całym świecie piłkarza w związku zatrzymaniem go i postawieniem mu zarzutów. Obrońca już od ponad miesiąca nie gra w swoim klubie.

Benjamin Mendy został oskarżony o cztery zarzuty gwałtu i jeden zarzut napaści na tle seksualnym. Wymienione czyny miały mieć miejsce na przestrzeni października 2020 i sierpnia 2021 roku. Zawieszony zawodnik obecnie czeka na proces.

EA podjęło się usunięcia go z Manchesteru City, reprezentacji Francji oraz paczek dostępnych w ramach FUT oraz Ultimate Draft, o czym donosi zagraniczny Eurogamer na podstawie rozmowy z wydawcą.

Już miesiąc temu Manchester City opublikował w swoich social mediach wieść na temat zawieszenia Benjamina. W tej samej wiadomości potwierdzono, że Mendy znajduje się w rękach policji i postawiono mu wyżej wymienione zarzuty.

Club statement. — Manchester City (@ManCity) August 26, 2021

Warto wspomnieć, że usunięcie piłkarza z gry miało miejsce dopiero na dzień od premiery 10-godzinnego triala FIFA 22. Oznacza to, że gracze mogli przez krótki okres zagrać z Benem w drużynie. Szczerze mówiąc, dziwi mnie fakt, że do wycofania go z produkcji doszło tak późno, skoro o zawieszeniu go w rzeczywistości wiadomo tak długo.