FIFA 22 bez wersji demo. Da się jednak sprawdzić grę, choć nie za darmo

Możecie być zainteresowani wersją demo gry FIFA 22, jednakże nie jesteście w stanie jej odnaleźć. Niestety, tegoroczna odsłona nie doczekała się takiego udogodnienia. Nie oznacza to jednak, że nie jesteście w stanie sprawdzić gry jeszcze przed jej premierą.

EA Sports kontynuuje swoją myśl, która miała miejsce już w przypadku FIFA 21. Wydanie demonstracyjne gry ponownie nie trafi w ręce graczy. Rok temu było to argumentowane potrzebą skupienia większej ilości czasu na dopracowanie wersji, która ma trafić do sprzedaży.

Jak wcześniej wspominałem, nie oznacza to jednak, że nie można sprawdzić gry. Obecnie jest to możliwe dzięki abonamentowi EA Play (który wchodzi również w skład Xbox Game Pass Ultimate). Jeśli nie sprawdziliście jeszcze usługi Elektroników, macie taką możliwość za opłatą 5 zł. Kwota jest w takim razie niezwykle mała, a dostaniecie do swojej dyspozycji jeszcze wiele innych tytułów. Warto wspomnieć, że po pierwszym miesiącu cena abonamentu wzrośnie do 14,99 zł co okres rozliczeniowy. Instrukcję, jak skorzystać z tej możliwość, znajdziecie w tym miejscu.

Szczerze mówiąc, nie pogardziłbym, gdyby jednak dało się zagrać testowo w FIFA 22 bez korzystania z jakichkolwiek dodatkowych, płatnych usług. Jest to dla wielu niemałe utrudnienie, co może po prostu zniechęcić do skorzystania z okazji.