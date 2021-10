Pracownik EA broni loot boxów w FIFA. „8 na 10 graczy nie wydaje pieniędzy w grze”

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

FIFA 22 to kolejna część cyklu, która zaimplementowała do środka płatne paczki z losową zawartością w trybie FUT. Temat u wielu graczy wydaje się dość kontrowersyjny. Co o tym sądzi jeden z kluczowych pracowników Electronic Arts?

Głos w sprawie loot boxów w serii FIFA zabrał Chris Bruzzo, czyli osoba pełniąca stanowisko Chief Experience Officera w EA. Z wywiadu udzielonego dla zagranicznego Eurogamera wynika kilka ciekawych rzeczy.

Osiem na dziesięć osób w ogóle nie wydaje w FIFA. Możliwość wydawania prawdziwych pieniędzy w grze to wybór dla graczy. (…) Więc kiedy składamy tę grę razem, a ja będę mówił my, będę mówił w imieniu dużej grupy wielu tysięcy ludzi, którzy pomogli wprowadzić tę grę na rynek każdego roku, ideą jest to, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby odzwierciedlić prawdziwy świat piłki nożnej. – mówi Chris Bruzzo w rozmowie z Eurogamer

W dalszej części wywiadu redaktor zauważył, że jednak seria FIFA ze zwykłą piłką nożną ma mało wspólnego w przypadku kwestii kupowania zawodników. W prawdziwym świecie menedżer klubu zakupi zawodnika, którym jest zainteresowany. Przykładowo w FIFA 22 płaci się za zakup losowego zawodnika. Bruzzo odpowiedział na to w następujący sposób:

Myślę, że musimy porozmawiać o skrajnościach. Myślę, że musimy pracować nad prawdziwymi rozwiązaniami dla tych graczy, którzy znaleźli się w ekstremalnej sytuacji, w której stracili kontrolę nad swoim czasem i wydatkami. Zgadzam się z tym. I ponownie, podejmujemy działania. Nie tylko mówimy. Podejmujemy działania. Dostarczamy graczom więcej informacji. Zwiększamy świadomość na temat kontroli rodzicielskiej. I jak wiecie, wprowadzamy pakiety przedpremierowe. Jesteśmy gotowi, aby nadal angażować się w rozwiązania. Naprawdę.

Zgadzacie się z Chrisem Bruzzo? Wydaliście kiedyś pieniądze w jakiejkolwiek części FIFA?