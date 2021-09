Nadchodzą zmiany w trybie FUT w FIFA 22. Z pomocą przyjdzie aplikacja internetowa

Wraz z nadchodzącym debiutem FIFA 22, poznaliśmy datę premiery aplikacji internetowej do trybu FUT. Nie zabraknie też nowości w samym trybie.

Wiemy, kiedy wystartuje aplikacja internetowa FUT do FIFA 22. Przydatne narzędzie ukaże się już 22 września. W tym samym dniu gracze rozegrają swoje pierwsze mecze we wstępnym dostępie (więcej informacji tutaj). Ponieważ trwają przygotowania do wprowadzenia nowej aplikacji, poprzednia wersja już nie działa. Choć rdzeń Ultimate Team pozostaje niezmieniony, to możemy się spodziewać zmian. Divison Rivals oraz FUT Champions nadal pozostają głównym daniem trybu online.

W najnowszej odsłonie piłkarskiej serii zaimplementowano w trybie Division Rivals system progresji sezonowej. Dzięki temu ranga każdego gracza zostanie zrestartowana po zakończeniu sezonu. Taka idea ma zapewnić świeżość i nowe doświadczenia całej społeczności graczy. Na chwilę obecną nie wiemy, ile będzie trwał jeden sezon. Nie zabraknie także personalizacji własnych stadionów.

Do produkcji trafi również Elite Division, czyli obok Division 1 najwyższa ranga. Będzie to miejsce, gdzie spotkają się najlepsi z najlepszych graczy. Zawodnicy grający w tej lidze, otrzymają możliwość zakwalifikowania się do FIFA Global Series. Mecze na największym poziomie są gwarantowane.

Gra swoją oficjalną premierę ma zaplanowaną 1 października na PC, Google Stadia, PS4, PS5, XONE, Xbox Series S|X. Tytuł na Nintendo Switch ukaże się po premierze.