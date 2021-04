Powstała nowa modyfikacja do kultowego już Far Cry 2. Modernized jest rozszerzeniem do popularnego moda o podtytule Redux. Twórca usprawnił nie tylko walory wizualne, ale również i działanie gry.

W oczekiwaniu na nową odsłonę serii niektórzy z Was chcieliby na pewno wrócić do Far Cry 2. Dzisiaj gra niestety nieco się zestarzała graficznie. Na szczęście scena moderska podjęła kolejną próbę ulepszenia wyglądu produkcji. Usprawnienia znacznie poprawiają także działanie gry.

Far Cry 2 nigdy nie był tak piękny dzięki jednej paczce

Modernized to projekt autorstwa PuppyUnicorn. Skupił się on na usprawnieniu silnika graficznego, by stary Far Cry 2 wyglądał bardziej realistycznie. Za cel obrał sobie udoskonalenie wcześniej najlepszego moda graficznego do dwójki. W jego opinii Redux mógł dać z siebie zdecydowanie więcej.

Głównymi zmianami jest usunięcie wielu błędów graficznych, poprawienie działania cieni, podbicie rozdzielczości, poprawki oparte na technologii HDR i wyższej jakości tekstur, a nawet zwiększenie górnego limitu klatek na sekundę.

Zmianom uległo także maksymalne pole widzenia, co tylko uprzyjemni nam rozgrywkę. Odświeżenie otrzymał również interfejs gry – wiele ikon oraz grafik dostało swoją reedycję, zachowując przy tym założony wygląd z oryginału.

Po uruchomieniu gry wraz z modyfikacją powinniśmy również odczuć poprawę wydajności. Wszystko dzięki zwiększeniu maksymalnie obsługiwanej ilości pamięci RAM – ta wzrosła o 1/3, aż do 4 GB.

Gra nie do poznania po instalacji Modernized

Autor udostępnił również ogrom grafik, które pokazują efekty jego działań. Bez wątpienia produkcja zmieniła się na lepsze i nie przypomina już gry mającej 13 lat na karku. Z resztą spójrzcie sami:

Poprawki wizualne również dotyczą każdej broni w grze

Poprawkom uległy także takie szczegóły jak jakość mapy

Również ciemne pomieszczenia wyglądają świetnie po zainstalowaniu moda

Godnym pochwały również jest upiększona woda

Far Cry 2 Modernized to praca wielu osób

PuppyUnicorn wspomina na stronie swojego rozszerzenia, że w skład Modernized wchodzi nie tylko jego praca. Do poprawy gry użył wielu plików z innych modyfikacji. Wewnątrz odnajdziemy dzieło wielu godzin wysiłku takich osób jak Boggalog (Enhanced Texture Pack, Actual Syrette Icon i Colourful Weapon Icons) oraz Daniel Pistelli (poprawka zwiększająca ilość pamięci).

Rekomenduję pobranie moda każdemu, kto ma zamiar odświeżyć sobie serię w oczekiwaniu na sequel. Wprowadzone zmiany na pewno będą cieszyć oko każdego gracza.

Far Cry 2 Modernized możecie pobrać stąd.

Michał Wieczorek