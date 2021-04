Far Cry 6 wkrótce wyjdzie z cienia. Szykujcie się na pokaz „ekscytującej zawartości”

Jeśli czekacie na Far Cry 6, wkrótce otrzymacie pakiet ciekawych wieści. Jeden z deweloperów potwierdził, że Ubisoft ma do pokazania interesujące materiały z tytułu.

Nowa odsłona Far Cry zniknęła z sieci na dłuższy czas. Od dawna nie usłyszeliśmy żadnych wieści na temat gry, ale wkrótce się to zmieni. Ubi wreszcie potwierdziło, że niedługo ujrzymy nowe zapowiedzi wyczekiwanej produkcji.

Far Cry 6 doczeka się niedługo prezentacji

Game Design Director pracujący nad grą, Ted Timmins, potwierdził na Twitterze oczekiwaną wiadomość. Deweloper został zapytany, kiedy ujrzymy gameplay z FC6. Odpowiedział, że musimy poczekać jeszcze chwilkę, ale Ubisoft ma nam do pokazania ekscytujące materiały dotyczące tytułu. Wygląda na to, że na większą dawkę informacji o FC6 nie poczekamy już zbyt długo. Niestety, nie podano konkretnej daty pokazu, ale mam pewne przypuszczenia odnośnie jego terminu.

Oczywiście najistotniejszym nadchodzącym eventem jest tegoroczne E3. Odbędzie się ono w połowie czerwca i jest przy okazji najbliższym tego typu wydarzeniem. Biorąc pod uwagę, że gra ma ukazać się w drugiej połowie 2021 lub na początku 2022 roku, pokaz i ewentualne ujawnienie daty premiery na E3 zdaje się być najbardziej prawdopodobne.

Dodatkowo nie możemy wykluczać, że Ubi jeszcze przed E3 uraczy nas własnym, mniejszym pokazem. Nadal czekamy na wieści odnośnie nowego Rainbow Six, więc połączenie ich z pokazem FC6 byłoby całkiem rozsądne. Mimo to, wciąż stawiam na większą prezentację na E3.

Co się działo z Far Cry 6?

Na temat FC6 wiadomo bardzo niewiele. Twórcy podzielili się głównie informacjami na temat świata przedstawionego i dostępnych do zakupu wydań. Na temat rozgrywki wciąż wiemy tyle, co nic. Póki co z uwagi na brak wieści, nowy Far Cry maluje nam się jako garść tego samego, co wcześniej.

Dodatkowo gra padła ofiarą pandemii. Pierwotnie miała zadebiutować w lutym bieżącego roku, ale praca zdalna mocno zaburza rozwój projektu. W efekcie premierę przesunięto na bliżej nieokreślony termin.

Podejrzewam, że Ubi nie chciało pokazywać swojego nowego dziecka zbyt szybko. Studio nauczone swoimi poprzednimi wpadkami ewidentnie zmieniło podejście do przedpremierowych pokazów i już na przykładzie Valhalli widać, że większe prezentacje zarezerwowane są dla eventów odbywających się maksymalnie kilka miesięcy przed debiutem nowej gry.

Na szczęście do premiery Far Cry 6 mamy już bliżej, niż dalej. Ubisoft wkrótce zaserwuje nam solidną dawką informacji i mam nadzieję, że w końcu doczekamy się satysfakcjonujących zmian w formule rozgrywki. Na kontynuację czekamy już dość długo.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.