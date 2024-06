Far Cry 7 z gigantyczną rewolucją w serii? Ubisoft może mieć śmiałe plany

Far Cry 7 powstaje, co jest praktycznie pewne. Gra ma jednak oferować coś, czego wcześniej w zasadzie nie widzieliśmy w tym cyklu – kamerę trzecioosobową.

Ubisoft ma pełne ręce roboty. W tym roku firma ma wydać Assassin’s Creed Shadows, a nawet i Star Wars Outlaws. Nie wiemy, jak długo przyjdzie nam czekać na nowego Far Cry’a, ale spodziewałbym się zapowiedzi jeszcze w tym roku (ach, pobożne życzenia!)

Far Cry 7 z trzeciej osoby?!

Marka Far Cry kojarzona jest z wieloma rzeczami – niegdyś z rewolucyjną grafiką, współcześnie z gigantyczną piaskownicą i “tymi złymi”, których charaktery stanowią centralny punkt historii i konfliktu. No ale nie można zapominać, że w całym swoim sednie to nadal są FPS-y. To znaczy – strzelanki z perspektywy oczu bohatera. A co gdyby tak… zaoferować opcję trzeciej osoby?

Brzmi być może odważnie, ale dokładnie to może szykować Ubisoft. Szczegółów ani potwierdzenia tych plotek oczywiście nie ma, bo pojawiła się nowa oferta pracy w sieci, która najwyraźniej związana jest z kolejną odsłoną uwielbianego cyklu. Także przestrzegam, iż to nic oficjalnego, choć oczywiście rozbudza nadzieje. Gdy wczytamy się w ofertę dotyczącą animatora postaci, firma poszukuje kogoś, kogo jednym z zadań będzie odwzorowanie wszystkich animacji pierwszoosobowych, ale na kamerę zza pleców, tj. z trzeciej osoby.

To dość jasno pokazuje, że deweloperzy planują uczynić możliwość oglądania naszego bohatera w formie TPP dostępną. To byłby całkiem odważny krok, lecz zrozumiały, skoro od kilku odsłon sami możemy personalizować naszego bohatera. Oferując widok TPP gracze mogliby np. wydać więcej na elementy kosmetyczne, aby samemu się im przyglądać na naszym herosie. W teorii, rzecz jasna, ale wiadomo, że Ubi szykuje z pewnością kolejną grę-usługę.

Warto jednak zachować sceptycyzm. Taka opcja wcale może nie pojawić się w trybie dla pojedynczego gracza, a oferta dotyczy trybu kooperacyjnego. Chodzi o to, że trzeba oddać realistyczne ruchy postaci z FPP w widoku TPP. W końcu inni gracze będą obserwować naszą postać. Także na dobrą sprawę nie musi to wcale oznaczać, iż Ubisoft chce zaoferować możliwość wyboru widoku. Jednak nie jest to wykluczone. Ponadto równocześnie powstawać ma samodzielna gra multiplayer Far Cry i oferta mogłaby potencjalnie dotyczyć także tego projektu. W takim wypadku chyba wszystko jest jasne.

Źródło: geekinout