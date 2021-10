Pierwsze testy Far Cry 6 wywołują niepokój. Gra może mieć problemy z optymalizacją

Far Cry 6 ma premierę już za chwilę, ale pierwsze testy wskazują na to, że wersja PC może cierpieć z powodu optymalizacji. Wszystko przez dziwaczne wykorzystanie wątków procesora.

Far Cry 6 wychodzi za dwa dni, ale pierwsze testy po zniesieniu embargo wskazują na ewidentne problemy wersji PC. Liczymy, że premierowy patch naprawi złą optymalizację.

Far Cry 6 – optymalizacja na PC

Embargo na zamieszczanie materiałów z Far Cry 6 zostało zniesione, dzięki czemu chętni na wersję PC mogą jeszcze przed premierą sprawdzić, czy produkcja nie cierpi na to, co jest zmorą dzisiejszych gier. Chodzi oczywiście o problemy z optymalizacją. Niestety, wiele wskazuje na to, że nie jest kolorowo.

Redaktorzy DSO Gaming zbadali stabilność FC6 za pomocą wbudowanego w grę benchmarka. Do testów wykorzystali dość imponującą maszynę wyposażoną w Intel i9 9900K, 16GB RAM DDR4 z 3600Mhz i NVIDIA RTX 3080. Dość powiedzieć, że taki sprzęt nie powinien mieć problemów z uruchomieniem nowej części popularnej strzelanki w full detalach. Tym bardziej że FC6 nie wygląda jakoś szczególnie lepiej niż FC5.

Niestety, na załączonym poniżej wideo wyraźnie widać, że gra wykorzystuje jeden z wątków procesora nieproporcjonalnie do reszty. W przypadku rozdzielczości 4K nie jest jeszcze tak źle, bo karta graficzna odwala tu pokaźną robotę. Jednak po obniżeniu do 1440p lub 1080p, grafika zostaje znacznie odciążona, a jeden z wątków CPU (CPU14) wyraźnie niedomaga.

O problemach z optymalizacją świadczy fakt, że obniżenie jakości z 1440p na 1080p wcale nie powoduje widocznego wzrostu fpsów. Rozwiązaniem może wydawać się uruchomienie gry w niższych detalach niż ustawienia ultra. Być może Ubi szykuje premierowy patch, który mógłby rozwiązać ewidentny problem.