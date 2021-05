Gameplay z Far Cry 6 w sieci. Plecaki odrzutowe, krokodyl w t-shircie i miotacz płyt CD

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Do sieci wyciekł gameplay z Far Cry 6. Materiał prezentuje nam kilka ciekawych elementów obecnych w nowej grze Ubisoftu.

Oficjalna prezentacja nowego Far Cry odbędzie się już dziś. Ubi zaprezentuje na niej po raz pierwszy materiały z rozgrywki FC6, więc zdecydowanie warto mieć ją na oku.

Tymczasem gameplay pojawił się w sieci jeszcze przez pokazem. Wszystko za sprawą pewnego polskiego YouTubera, który przedwcześnie udostępnił materiał w sieci. Filmik został już ukryty, ale internauci zdążyli przechwycić rozgrywkę, przemontowali ją i wrzucili gdzie popadnie. Oczywiście Ubi na bieżąco reaguje i usuwa materiały z Internetu. Jeśli jednak dobrze poszukacie, z pewnością znajdziecie rzeczony gameplay.

Samo nagranie nie jest specjalnie długie. To ledwie kilka minut rozgrywki Far Cry 6, ale nawet tak krótki materiał zdradza parę ciekawostek o tym tytule. Tym razem Ubisoft stawia na jeszcze bardziej szalone pomysły. W grze będziemy mogli chociażby podpalić okolicę przy użyciu plecaka odrzutowego, postrzelać z miotacza płyt CD i… pogłaskać wielkiego krokodyla noszącego t-shirt. Nie, to nie żart.

Poza tym, to nadal Far Cry. Gra wygląda po prostu jak kolejna odsłona serii i ciężko opowiedzieć o niej coś więcej na podstawie tak krótkiego fragmentu. Niemniej Ubisoft zaprezentuje nam dziś dłuższy fragment rozgrywki i przy okazji być może opowie trochę o grze. Pozostaje tylko zaczekać na oficjalne ujawnienie konkretnych informacji.