FAME MMA traci duże nazwisko. Gwiazda przechodzi do PRIME

Federacja FAME MMA traci głośne i znane nazwisko. Na zmianę zdecydowała się charakterystyczna zawodniczka, która zawalczy niedługo na gali PRIME MMA. Kontrowersyjna postać z pewnością doda wiele kolorytu do nadchodzącej karty walk 9. gali federacji, która już niedługo odbędzie się we Wrocławiu.

FAME MMA traci gwiazdę, przechodzi do konkurencji

Zmiany federacji i występowanie na galach różnych organizatorów to w środowisku freak-fightów nic niespotykanego. Zawodnicy, nawet ci najbardziej popularni zmieniają czasem barwy, a głośne transfery interesują całe środowisko i fanów. Nie inaczej jest w tym wypadku, bo właśnie okazało się, że FAME MMA zostało opuszczone przez znaną zawodniczkę. Tym razem chodzi o Lalunę, czyli Katarzynę Alexander.

Znana z udziału w walkach i reality-show zawodniczka została nowym nabytkiem federacji PRIME MMA. Organizator poinformował o tym fakcie na łamach swoich mediów społecznościowych. Laluna wystąpi po raz pierwszy w nowych barwach już 3 sierpnia we Wrocławiu. To właśnie wtedy w hali Orbita odbędzie się gala PRIME 9.

LALUNA STOCZY WALKĘ NA PRIME 9! 🔥



Już trzeciego sierpnia we Wrocławskiej Hali Orbita do oktagonu wejdzie jedna z najbardziej kontrowersyjnych i wywołujących emocje kobiet w świecie freaków! 🥵 KRÓLOWA stanie przed bardzo mocnym wyzwaniem, ponieważ formuła pojedynku będzie… pic.twitter.com/GnolAYuU6G — PRIME SHOW MMA (@primeshowmma) June 13, 2024

Co ciekawe, zawodniczka rozpocznie przygodę z PRIME w wyjątkowy sposób. Organizatorzy zapowiadają, że formuła jej walki będzie “pierwszą w historii federacji”. Co to może oznaczać? Zdaniem niektórych fanów może chodzić o pojedynek na gołe pięści. Szczegóły na pewno poznamy już niedługo, bo do gali pozostało mniej niż dwa miesiące. Kto wybiera się do Wrocławia?

