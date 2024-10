Fallout 76 za darmo na PC. Promocja na Steam

Stawiam dolary przeciwko orzechom, że nie wszyscy z was grali w Fallout 76. A to duży błąd, bo mówmy o naprawdę świetnym MMORPG, które jest do sprawdzenia za darmo. Już teraz na Steam odpalicie grę i pogracie w nią bez opłat do 29 października. Jeżeli się wam spodoba, to jest do kupienia w promocji. I to za nieco ponad 40 złotych.

Gra jest dostępna z linku poniżej:

Choć promocja jest ograniczona czasowo i gry nie dostajemy na zawsze, to i tak jest warta uwagi. Zwłaszcza jeżeli do tej pory nie mieliście okazji pograć w tego sieciowego Fallouta, który w ostatnich latach przeszedł istną metamorfozę. Gra bardzo się zmieniła i, co istotne, na lepsze. Obecnie jest to świetna sieciowa produkcja oferująca bogaty świat z masą zadań i ciekawych postaci do spotkania. No i możemy pograć ze znajomymi, a to ogromny plus.

