Fallout jest tak popularny, że serwery NexusMods nie wyrabiają

Fallout ma problemy z modami. Jest nas za dużo

Przyznajcie, tak z ręką na sercu — uruchomiliście ostatnio jedną z części Fallouta, prawda? Sam postanowiłem rozpocząć rozgrywkę w czwartą odsłonę, szykuję się też do powrotu do New Vegas. Nie jestem jedyny, bo popularność gier z serii wzrosła gigantycznie po premierze serialu na Amazon Prime Video. Produkcja okazała się być niezwykle udana, co tylko zachęciło niektórych z nas do ponownej wycieczki na pustkowia. Wśród gier, które przeżywają renesans, znalazł się też Fallout 76, który pobił swój rekord graczy na Steam w jednym momencie. Jest dobrze.

Tak duża popularność ma też ciemniejszą stronę. O sprawie poinformowali ludzie od NexusMods, czyli strony, na której znajdziemy masę modów do popularnych gier. Okazuje się, że wśród powracających i nowych graczy znalazło się wielu takich, chcących pograć w zmodyfikowane wersje gier. Nowe tekstury, poprawione mechaniki czy nawet dodatkowe elementy — to wszystko znajdziemy w modach. O ile uda nam się je pobrać.

Serwery serwisu przeżyły ostatnio istne oblężenie, co utrudniało pobieranie zawartości. W miarę możliwości uruchomiliśmy dodatkowe zasoby i monitorujemy czas sprawności i wydajność całej sieci. W każdej chwili dysponujemy personelem dostępnym na wezwanie, który rozwiązuje wszelkie problemy.

Odnotowujemy znacznie większy ruch niż zwykle ze względu na popularność programu telewizyjnego Fallout. NexusMods

Większy ruch znacząco wpłynął na wydajność serwerów. Te działają, a osoby zajmujące się stroną dokładają wszelkich starań, aby nic się nie popsuło. Problemy mogą się jednak pojawiać, bo szał na postapokaliptyczne RPG jest obecnie niesamowity. Ile modów udało wam się już zainstalować?

