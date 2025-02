Sony miało opóźnić jedną ze swoich większych produkcji. Trochę poczekamy

Wśród produkcji od japońskiego giganta zaplanowanych na bieżący rok znajdziemy między innymi Death Stranding 2: On The Beach, Ghost of Yotei, Marathon czy chociażby zapowiedziane niedawno Days Gone Remastered. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że z tej listy zniknął jeden tytuł, którego premierę oryginalnie planowano na 2025 rok. Źródłem tych informacji jest znany branżowy dziennikarz i insider, Jeff Grubb.

Fairgame$ nie zadebiutuje w 2025 roku. Sony miało opóźnić premierę

Fairgame$ to prawdopodobnie jedna z bardziej kontrowersyjnych produkcji wydawanych lub produkowanych przez Sony. Podczas najnowszego odcinka swojego podcastu Game Mess Decides wspomniany dziennikarz ujawnił, że Fairgame$ miało zostać przesunięte na rok 2026. Trzeba przyznać, że raczej nie jest to jednak wiadomość, nad którą wielu graczy będzie rozpaczać. Społeczność praktycznie od zapowiedzi gry wyraźnie daje Sony do zrozumienia, iż nie należy ona do tytułów, jakich wyczekujemy z niecierpliwością.

Fairgame$ to sieciowa pierwszoosobowa strzelanka (FPS), za której stworzenie odpowiada studio Haven. Jest to debiutanckie dzieło tego zespołu, a jego wydaniem zajęło się Sony Interactive Entertainment. Naszym głównym zadaniem w grze jest napadanie na miliarderów. Dołączamy przez to do grupy złodziei, a same napady przeprowadzamy w grupie, razem z innymi graczami. Drużyny rywalizują ze sobą w ramach trybu PvP o zdobycie możliwie jak największej ilości łupów. Wraz z progresją uzyskujemy dostęp do kolejnych broni i gadżetów.

Tytuł zapowiedziano jeszcze w 2023 roku podczas pokazu PlayStation Showcase. Gra otrzymała wówczas prawie dwuminutowy zwiastun CGI, wraz ze wpisem na PlayStation blog, gdzie czytamy, że jest to „ekscytująca, konkurencyjna gra o napadach„. Fani PlayStation nie zapomnieli jeszcze o porażce Concord, które sprawiło, że Sony anulowało dwa inne projekty typu live-service. Nic więc dziwnego, że społeczność podchodzi do Fairgame$ z ostrożnością.

Fairgame$ ma zadebiutować na PC oraz PS5.

Źródło: TheGamer