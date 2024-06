Kto dzisiaj gra na Euro 2024? Oto wszystkie mecze w poniedziałek 17 czerwca

Euro 2024 – kto dzisiaj gra? 17.06.2024

Pierwszy mecz w poniedziałek 17 czerwca rozpocznie się już o godzinie 15:00. Rumunia – Ukraina może nie odbędzie się w akompaniamencie największych gwiazd, ale ma szansę stania się naprawdę ciekawym spotkaniem. Mowa przecież o Rumunii, która w swojej grupie eliminacyjnej nie przegrała żadnego meczu. Kolejne starcie dnia to Belgia – Słowacja. Belgowie nie narzekają na brak gwiazd i to właśnie na ich dobrą dyspozycję liczą zarówno kibice, jak i fani świetnej piłki. Dzień zostanie zamknięty przy spotkaniu Austria – Francja, czyli kolejnym pojedynku w ramach naszej grupy D.

Kto dzisiaj gra? Godziny meczów:

Rumunia – Ukraina – 15:00

Belgia – Słowacja – 18:00

Austria – Francja – 21:00

Zobacz też: Kiedy mecz Polska – Austria?

Z perspektywy polskiego kibica, to właśnie mecz Austria – Francja będzie tym najciekawszym. Da nam możliwość sprawdzenia, jak w ramach trwającego turnieju radzą sobie dwie reprezentacje, z którymi zmierzymy się już niedługo. Nasz drugi pojedynek będzie mieć miejsce już niedługo i to właśnie z Austrią zawalczymy o cenne 3 punkty. Potencjalne zwycięstwo bardzo przybliży nas do awansu z grupy, który jest możliwy do osiągnięcia nawet z trzeciego miejsca.

