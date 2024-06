Polska – Austria. Kiedy mecz o wszystko?

Polska reprezentacja w piłce nożnej przegrała swój pierwszy mecz na Euro 2024 z Holandią. Spotkanie zakończyło się dla Biało-Czerwonych wynikiem 1:2 i mimo obiecujących momentów, musieliśmy obejść się smakiem. Jak przyznają komentatorzy i kibice, nie było wstydu. Nasi reprezentanci dali z siebie wiele i bez kompleksów podeszli do znacznie mocniejszego rywala. Dość powiedzieć, że to właśnie my strzeliliśmy pierwszą bramkę spotkania. Ostatecznie jednak pora swój wzrok skierować na kolejne spotkanie, które da nam odpowiedź na to, czy możemy w ogóle wyjść z grupy.

Kiedy Polska – Austria? Drugi grupowy mecz Polaków odbędzie się już 21 czerwca (piątek) o godzinie 18:00. Spotkanie rozegramy na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Gdzie obejrzeć mecz? Ten będzie dostępny w otwartych kanałach TVP 1 i TVP Sport, a także na platformach internetowych. Żeby mieć jakiekolwiek nadzieje na awans, potrzebujemy kompletu punktów — choć i to może nam niczego nie gwarantować.

Czy Polacy wyjdą z grupy na Euro 2024?

Co musi zrobić Polska, żeby wyjść z grupy na Euro? Na naszą korzyść działają zasady, umożliwiające awans z niektórych 3. miejsc w grupach. Na koniec rozgrywek fazy grupowej kilka ekip z trzecich pozycji będzie mogło przejść do kolejnej fazy turnieju. W tym wypadku potrzebujemy przynajmniej 3 punktów i niezłego bilansu bramek. Dwie stracone z Holandią (i jedna strzelona) dają nam, póki co nadzieje. Idealnym scenariuszem jest zatem wygrana z Austrią i… uniknięcie blamażu z Francją, która jest piekielnie mocną drużyną.

