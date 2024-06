Jaką mamy grupę na Euro 2024? Z tymi drużynami zagrają Polacy

Już w piątek rozpocznie się Euro 2024. Turniej Mistrzostw Europy w piłce nożnej zgromadzi najlepsze drużyny narodowe starego kontynentu. Z kim zagrają Polacy? Nasza reprezentacja zmagania w grupie stoczy z trzema mocnymi ekipami. O punkty będzie co najmniej ciężko!

Polacy na Euro 2024. Z kim zagramy?

Początek Euro 2024 będzie mieć miejsce w najbliższy piątek. To właśnie wtedy do boju ruszą gospodarze turnieju. Reprezentacja Niemiec podejmie w meczu otwarcia Szkocję. Kiedy i z kim grają Polacy? Nasza reprezentacja znalazła się w grupie D. Mecze Polaków to:

Polska – Holandia – 17 czerwca o godzinie 15:00 (Hamburg)

– 17 czerwca o godzinie 15:00 (Hamburg) Polska – Austria – 21 czerwca o godzinie 18:00 (Berlin)

– 21 czerwca o godzinie 18:00 (Berlin) Francja – Polska – 25 czerwca o godzinie 18:00 (Dortmund)

Nasi rywale ewidentnie należą do tych mocniejszych, zwłaszcza ekipy z Holandii i Francji. Starcia będą dla Polaków trudne, jednak pamiętajmy, że wielkie turnieje rządzą się swoimi prawami. Ile punktów w grupie obstawiacie?

Robert Lewandowski nie zagra na Euro? Występ niepewny

Niepokojące wieści docierają do nas z kadry reprezentacji Polski. W ostatnim meczu towarzyskim przeciwko Turcji przedwcześnie boisko opuścił kapitan i czołowy snajper drużyny, czyli Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelony nabawił się dość poważnego urazu, który może go wykluczyć nawet z całego turnieju. Jak obecnie wygląda sytuacja?

Kontuzja Roberta Lewandowskiego na pewno uniemożliwi mu występ w pierwszym meczu przeciwko Holandii. To jest już pewne, ale pod znakiem zapytania stoją także pozostałe dwa mecze fazy grupowej. Choć regeneracja Lewandowskiego jest na wysokim poziomie, to uraz może doprowadzić do przerwy trwającej nawet kilka tygodni. Obecnie trwa walka z czasem i nic nie jest przesądzone.

Źródło: Opracowanie własne/UEFA