Dopiero co mogliśmy odebrać dwie świetne gry w Epic Games Store, a już pojawiły się informacje na temat kolejnej oferty. Już w przyszłym tygodniu do usługi trafi nowa gra za darmo. Będzie to polski hit od One More Level, czyli cyberpunkowa gra FPP osadzona w wyjątkowych realiach.

Polska gra za darmo od Epic Games Store

Mało wam gier za darmo? To się dobrze składa, bo właśnie dowiedzieliśmy się, co będzie nowego w Epic Games Store za tydzień. Jeżeli odebraliście już ostatnie “darmówki”, to warto przygotować się na kolejny hit. A jest na co czekać, bo będzie to nie dość, że polska, to na dodatek świetna i bardzo udana produkcja. No i utrzymana w cyberpunkowym klimacie.

Choć warto zaznaczyć, że nie ma tu mowy o grze Cyberpunk 2077 – na to przyjdzie jeszcze czas. Póki co zadowolić nas będzie musiał pierwszy Ghostrunner od One More Level, czyli polskiego zespołu deweloperskiego. W grze czeka na nas doprawdy odjechana rozgrywka. Nie zabraknie w niej kreatywnego przemierzania świata pełnego neonów, a także walki — np. przy użyciu broni białej. Do naszej dyspozycji oddane zostaną również specjalne moce, które niejednokrotnie zaskoczą przeciwników.

Trailer gry Ghostrunner

Tymczasem przypominam, że od wczoraj, czyli od czwartku w serwisie dostępne są dwie gry za darmo. Mowa oczywiście o The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition oraz Thief. Gry będą dostępne przez tydzień, do najbliższego czwartku 11 kwietnia, do godziny 17:00. Nie ma co zwlekać. Warto już teraz wejść na stronę lub do aplikacji, żeby odebrać te dwie naprawdę udane produkcje.

Źródło: Video Games Chronicle