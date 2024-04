Gry za darmo od Epic Games Store — jak co czwartek, tak i tym razem odbierzemy tytuły na PC bez dodatkowych opłat. Już o godzinie 17:00 naszego czasu w ofercie pojawią się dwie naprawdę świetne produkcje. Wśród nich coś dla fanów skradania się, a także miłośników gier RPG w kosmosie. Tym razem nie ma mowy o małych i niszowych grach. Otrzymamy naprawdę konkretne propozycje. I to za darmo!

Epic Games Store i nowe gry za darmo

Po raz kolejny będziemy mieć okazję do odebrania nowych gier za darmo w ramach sklepu Epic Games Store. Już dziś o godzinie 17:00 do oferty trafią dwie produkcje, o których można powiedzieć sporo dobrego. Ucieszeni będą na pewno fani skradania, ale także gier RPG osadzonych w świecie sci-fi. Już wiecie, o czym mowa? Zdecydowanie daniem głównym będzie potężne RPG od Obsidian Entertainment.

Oto gry za darmo, które pojawią się dziś w Epicu:

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition — za darmo od 17:00

Thief — za darmo od 17:00

Warto pamiętać, że wraz z pojawieniem się nowej oferty, zniknie dotychczasowa “darmówka” od Epic Games. Od ubiegłego tygodnia mogliśmy pobrać za darmo grę Islets, o której nieco więcej napisaliśmy tutaj. Grą zdecydowanie warto się zainteresować, tym bardziej że cechuje ją masa pozytywnych recenzji i jest dostępna tylko do dziś, do godziny 17:00. Macie zatem ostatnie chwile na to, aby przypisać ją do swojego konta bez dodatkowych opłat.

