Gra za darmo na PC. Epic Games Store rozdaje coś “przytłaczająco pozytywnego”

Epic Games Store jak zawsze rozdaje, więc korzystajcie z okazji. Właśnie pojawiła się kolejna w marcu gra za darmo i jest to naprawdę coś wyjątkowego. Mowa o metroidvanii zrealizowanej w formie platformowej gry akcji, która na Steam osiąga bardzo wysokie wyniki. Oceny na poziomie przytłaczająco pozytywnym, gdzie grę poleca 96 proc. użytkowników, mówią same za siebie. No dobra, o jakiej produkcji mowa? Powitajcie na swoich dyskach twardych Islets.

Gra za darmo na PC. Kolejny kąsek w marcu do Islets od Epic Games Store

Islets zostało udostępnione za darmo dzisiaj, 28 marca. Grę będziemy mogli zdobyć bez wydawania kasy przez najbliższy tydzień, zatem mamy czas do 4 kwietnia, godz. 16:00 czasu polskiego. Warto, ponieważ normalnie kosztuje ona ponad 90 zł.

Islets (PC) – pobierz za darmo

Czym właściwie jest Islets? Gra powstała w 2022 roku i odpowiada za nią niezależny deweloper Kyle Thompson. Wykreował on dla nas rozdarty na kawałki świat, którego elementy (wyspy) unoszą się w przestworzach. My wcielamy się natomiast w gryzonia imieniem Iko, który wyrusza z mieczem w łapkach na wielką przygodę.

Naszym zadaniem jest scalenie podzielonego świata, co wykonujemy pokonując kolejnych bossów. Dołączając do rdzenia krainy kolejne wyspy, odblokowujemy nowe ścieżki, które wcześniej były niedostępne. Rozwijamy przy tym swoją postać i zdobywamy nowe możliwości, co również pozwala nam dostać się do nowych regionów.