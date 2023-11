Epic Games Store to jedna z największych platform cyfrowej dystrybucji na PC. Serwis od kilku lat zdobywa coraz większą popularność, oferując gry za darmo, ekskluzywne oferty i promocje. Czym jest największy konkurent platformy Steam i dlaczego warto mieć tam konto? Wyjaśniamy, o co chodzi z popularnym Epiciem.

Spis treści:

Co to jest Epic Games Store?

Epic Games Store to platforma cyfrowej dystrybucji gier wideo. Została założona w 2018 roku przez Epic Games i od początku miała za zadanie zdobyć zaufanie milionów graczy PC na całym świecie. W podstawowych aspektach serwis nie różni się od popularnego Steama. Na platformie od Epic Games możemy kupować gry w formie cyfrowej, poszerzać naszą bibliotekę i korzystać z okazjonalnych promocji czy wyprzedaży.

Epic Games Store działa w przeglądarce, jak również z poziomu dedykowanej aplikacji, którą pobieramy tak samo, jak np. Steam, EA Play czy Xbox. Uzyskujemy w niej dostęp m.in. do sklepu, biblioteki gier i ustawień. Tym, co zadecydowało o szybkim wzroście popularności, było rozdawanie darmowych gier. Do tej pory gracze mogli odebrać wiele świetnych tytułów. Często były to gry wysokobudżetowe, które w innych serwisach były dostępne jedynie za opłatą.

Początki, czyli od studia do hegemona

Nazwa kilkuletniej platformy od razu przywodzi na myśl Epic Games, czyli studio deweloperskie działające na rynku od 1991 roku. Twórcy gier przez lata zasłynęli kilkoma rewolucyjnymi projektami. To właśnie oni stoją m.in. za genialnym silnikiem Unreal Engine (obecnie wykorzystywana jest jego wersja 5.), czy pierwszoosobową strzelanką Unreal Tournament. Firma w swojej historii zanotowała kilkuletni epizod zacieśnionej współpracy z Microsoftem (2006-2011), czy chińskim Tencentem.

Prawdziwym przełomem we współczesnej historii firmy okazał się rok 2017 i premiera gry Fortnite. Istny boom na gry pokroju Battle Royale nie byłby możliwy bez szalenie popularnej, komiksowej i wciągającej gry opierającej się na walce na arenach. Tytuł szybko zyskał na popularności, a po roku launcher gry zamieniono na platformę Epic Games Store. Można stwierdzić, że za powstanie nowego serwisu cyfrowej dystrybucji odpowiada jedna gra.

Jak założyć konto w Epic Games Store?

Założenie konta w Epic Games Store jest niezbędne, aby móc odebrać darmowe gry, gromadzić je w swojej bibliotece, czy korzystać z innych dobrodziejstw platformy. W celu założenia konta udajemy się na stronę Epic Games, gdzie w prawym górnym rogu znajdziemy ikonkę przedstawiającą postać. To przycisk logowania się, w którym znajdziemy opcję rejestracji.

Logowanie i rejestracja

W celu rejestracji możemy skorzystać z innych kont, które zostaną podpięte do tego w usłudze. Możemy wykorzystać np. Facebook czy Google. Następnie wpisujemy nasz adres email, wybieramy hasło użytkownika, nick i wypełniamy inne standardowe pola. Pamiętajmy o tym, aby użyć mocnego i silnego hasła. W innym wypadku możemy paść ofiarą ataku hakerskiego, na skutek którego utracimy dane dostępu do konta.

Na koniec pozostanie nam aktywowanie konta przy pomocy linku. Ten zostanie do nas przysłany na podany adres email. Po pomyślnej aktywacji pozostaje tylko pobranie aplikacji na nasz komputer i zalogowanie się przy pomocy nowo utworzonego konta.

Jak pobrać Epic Games Launcher?

Pobranie aplikacji Epic Games Store jest niezbędne do tego, aby móc pobierać i grać w nasze gry z biblioteki. Aplikacja jest darmowa i znajdziemy ją na stronie usługi. Działa podobnie jak wersja przeglądarkowa sklepu, logujemy się do niej przy użyciu naszego konta.

Wymagania Epic Games Launcher:

System Windows 7 (lub wyższy), macOS (przynajmniej 10.10)

2GB RAM

Procesor Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon 2×2

Karta graficzna zgodna z DirectX 9.0c lub wyżej

Minimum 1,5GB wolnej przestrzeni na dysku

Warto pamiętać, że wymagania dotyczą jedynie samej aplikacji, a nie dostępnych tam gier. Każda z produkcji oferowana na platformie Epic ma własne wymagania sprzętowe, które sprawdzimy na karcie produktu.

Jak pobrać darmowe gry z Epic Games Store?

Darmowe gry na platformie Epic to jeden z głównych powodów, dla którego większość graczy odwiedza serwis. Nie da się ukryć, że darmowe gry na PC kuszą tym bardziej, gdy są to interesujące tytuły wysokiej jakości. Co trzeba zrobić, aby je pobrać? W tym celu niezbędne będzie aktywne konto w usłudze, którego założenie opisaliśmy powyżej.

Teraz wystarczy zalogować się do aplikacji i przejść do strony głównej. Zjeżdżamy trochę niżej, aż zobaczymy zakładkę Darmowe gry lub Free Games. Tam naszym oczom ukażą się tytuły dostępne za darmo i te, które wejdą do oferty w następnej kolejności. Darmowe gry od Epic są dostępne co tydzień. Mamy 7 dni na przypisanie ich do konta, a następnie w każdy czwartek o 17:00 pojawia się nowa oferta. Jak sprawdzić darmowe gry na Epic z wyprzedzeniem? Warto śledzić nasze newsy, w których informujemy o nadchodzących grach. Wszystkie informacje pojawiają się tutaj.

Jak pobrać darmową grę? Wystarczy kliknąć jej obrazek, a zostaniemy przeniesieni do karty produktu. Teraz możemy dodać ją do konta zupełnie tak, jak gdybyśmy dokonywali jej zakupu. Na szczęście cena jest obniżona do 0 zł, dlatego dodamy ją do biblioteki zupełnie za darmo. Nie musimy jej od razu pobierać. Można to zrobić w dowolnym momencie, gdyż darmowe gry na Epic zostają z nami na zawsze.

Epic Games Store czy Steam. Co jest lepsze?

Obie platformy konkurują ze sobą w walce o uwagę i portfele graczy. O ile większość z nas ma już pokaźną bibliotekę gier na Steam, to nie da się przejść obojętnie wobec gier za darmo na Epicu czy ciekawym promocjom. Która z platform jest lepsza? Oto nasze porównanie zalet obydwu serwisów:

Epic Games Store Steam Darmowe gry co tydzień Bogata biblioteka gier i dodatków Klient gry pozbawiony DRM Rozwinięta społeczność, grupy i wspólne inicjatywy Większy zysk wydawców i twórców gier Dostęp do społeczności twórców modów Przejrzysty design Recenzje i oceny wystawiane przez graczy Gry na czasową wyłączność (np. Alan Wake 2) Kultowe, sezonowe wyprzedaże Ciekawe promocje i kupony Genialna integracja ze Steam Deck

Jak widać, obie platformy mają swoje zalety, ale nie można zapomnieć też o wadach. W przypadku platformy Epic te wynikają w głównej mierze z relatywnie krótkiego stażu na rynku. Gracze najczęściej narzekają na dość małą bibliotekę gier w sklepie, czy słabo rozwinięte funkcje społecznościowe. W tym aspekcie niepodzielnie króluje Steam, który przez lata zgromadził gigantyczną liczbę graczy pecetowych, a od niedawna również na platformie Steam Deck.

Epic nie zaoferował jeszcze graczom świetnego systemu osiągnięć, forów czy dostępu do tak rozbudowanego, specjalnego warsztatu z ogromną liczbą modyfikacji. Są to jednak rzeczy, które z czasem jak najbardziej mogą ulec poprawie.

Czy Epic Games Store zarabia?

Niedawno pisaliśmy dla was o tym, że sklep Epic Games Store od samego początku istnienia ani przez moment nie był rentowny. Oznacza to, że platforma jest jedną wielką inwestycją, która nie zaczęła jeszcze oficjalnie i bezpośrednio przynosić konkretnych zysków. Czy to zła informacja? Wbrew pozorom okazuje się, że niekoniecznie.

Na czym zarabia Epic, lub na czym chce zarabiać? Przede wszystkim na ogromnej liczbie graczy, która cały czas rośnie i wkrótce będzie stanowić o sile marki i samej platformy. Obecnie największe zyski pochodzą z gry Fortnite i systemu mikropłatności. Epic ma w swoich rękach jeden z najpopularniejszych tytułów w historii. Gracze na serwerach zjawiają się tłumnie, a spora część z nich zostawia przy okazji niemałe pieniądze.

A co z grami za darmo? To również część inwestycji. Sporo graczy po zebraniu bogatej biblioteki darmowych gier postanawia skusić się na jedną z wielu ofert w sklepie. Pomocne są w tym np. kupony zniżkowe czy okazjonalne wyprzedaże gier. Nie bez znaczenia są też gry ekskluzywne, które na PC kupimy wyłącznie w Epic Games Store. Firma buduje w ten sposób przyzwyczajenie graczy, którzy coraz chętniej i częściej wracają do cyfrowego sklepu.

Czy warto założyć konto w Epic Games Store?

Chociaż wielu graczy starało się bojkotować sklep od Epic, to dziś można już uznać, że okres niechęci minął. Wszak konkurencja na rynku nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie. Alternatywa dla Steam sprawia, że twórcy i wydawcy mają powody do dostarczania jeszcze lepszych treści, czy ofert pojawiających się w sklepach. Prowadzona jest walka o uwagę gracza, a to odbywa się z korzyścią dla nas samych.

Zobacz: Darmowe gry od Epic. Co w tym tygodniu?

Posiadanie konta na platformie jest opłacalne, choćby ze względu na darmowe gry każdego tygodnia. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, aby posiadać konto w każdej usłudze i korzystać z tego, co akurat pasuje nam najbardziej. Konto Epic Games Store jest darmowe, a my nie musimy dokonywać żadnych zakupów, aby cieszyć się darmowymi grami.