Nowa gra jest już dostępna do odebrania na Epic Games Store. Mowa o Deliver Us Mars, czyli sequelu wysoko ocenianego science-fiction.

Epic Games Store nie przestaje rozdawać gier za darmo, a ich najnowsza propozycja wydaje się czymś wprost dla fanów science-fiction. Jeżeli czujecie ten gatunek i lubicie klimat eksploracji dotąd nieeksplorowanego, warto zwrócić uwagę na Deliver Us Mars. To druga część bardzo ciepło przyjętego Deliver Us The Moon, która założenia rozgrywki ma podobne, ale opowieść i miejsce akcji jest już zupełnie inne. Zdecydowanie warto, o ile obecnie nie nadganiacie żadnej z głośnych premier minionych miesięcy.

Deliver Us Mars – kontynuacja wielokrotnie nagradzanej gry Deliver Us The Moon – to klimatyczna przygoda science fiction, która w zajmujący sposób pozwala doświadczyć życia astronauty. Sięgaj nowych granic, uczestnicząc w emocjonującej i niezwykle ważnej misji polegającej na odzyskaniu skradzionych przez tajemniczą organizację Outward statków należących do kolonii ARKA. – wyjaśniają twórcy

W swoim sednie jest to klimatyczna przygodówka eksploracyjna nastawiona na rozwiązywanie łamigłówek i poszukiwanie drogi do celu. Naszym głównym celem jest poznanie sekretów tajemniczej organizacji i odkrycie celu całej wyprawy na Marsa. Tytuł odbierzecie z Epica w tym miejscu. Mimo wszystko polecam się spieszyć, bo czasu macie tylko tydzień. Jednak zdecydowanie warto.

Przy okazji pamiętajcie również o wielkiej wyprzedaży Epic Games Store z okazji Black Friday 2023. Więcej informacji i najciekawsze oferty w tym artykule, a ja tylko zaznaczę, że prześwietny Alan Wake 2 kosztuje teraz o wiele mniej.