Elden Ring jako film lub serial? Miyazaki nie mówi “nie”

Kiedyś dywagowałem ze znajomym o tym, że ekranizacja Dark Souls mogłaby się udać. Trzeba byłoby wykorzystać nie tylko otwarte umysły dobrych twórców, lecz również sięgnąć po estetykę niskobudżetowego kina artystycznego. On uważał, że to nie ma prawa działać, ale co on tam wie…

Elden Ring mogłoby dostać ekranizację

RPG w oryginalnym świecie fantasy stworzono we współpracy z George’em R.R. Martinem. Pisarz ma już na koncie sporo sukcesów. Jednym z większych jest serialowa ekranizacja Pieśni Lodu i Ognia jako Gra o Tron od HBO. From Software nie dostało filmowej wersji żadnej swojej gry, mimo tego, że ich każda premiera to bestseller.

Elden Ring niedawno otrzymał fabularne rozszerzenie. Hidetaka Miyazaki – reżyser gry – został zapytany, czy widzi przyszłość uniwersów From Software w formie adaptacji. Jakich? Wszelkiego rodzaju, bo nie ograniczono się jedynie do filmów czy seriali, lecz jest to pytanie raczej ogólne. Deweloper nie ukrywa, że choćby taki Elden Ring mógłby dostać filmową wersję.

Nie widzę powodu, by negować inną interpretację czy adaptację Elden Ring, na przykład filmową. Ale nie sądzę, bym ja lub From Software mieli wiedzę, lub umiejętności, by wyprodukować coś w innym medium. W tym miejscu przydałby się więc bardzo silny partner. – wyjaśnił Miyazaki

Później dodał, że “jest zainteresowanie”, lecz polegałoby to na zbudowanie silnej relacji i porozumienia z twórcami adaptacji. Nie ma się co dziwić – to marka From Software, które wolałoby, aby ich pomysły przeniesiono na ekran, bez zbytniego odchodzenia od tego, do czego sami przyzwyczaili graczy i kreowali przez tyle lat.

