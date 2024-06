Znów mamy arcydzieło. Oceny DLC do Elden Ring zapowiadają niemal ideał

Może i gier idealnych nie ma, ale Elden Ring: Shadow of the Erdtree to kolejne bliskie perfekcji dzieło od From Software. Spójrzcie tylko na te oceny!

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje i opinie na temat wielce oczekiwanego DLC do Elden Ring. No i w sumie zaskoczenia nie ma, bo znów mówimy o absurdalnym hicie i grze, której niebezpiecznie blisko do perfekcji.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree rządzi

Gracze od bardzo dawna czekali na wydanie bodaj najbardziej pożądanego dodatku ostatnich lat. Elden Ring, czyli gra, która zdobyła multum najwyższych ocen i mnóstwo tytułów gry roku, doczekała się rozszerzenia. From Software w klasyczny dla siebie sposób dorzuciło do gry kolejne wyzwania, tym razem wręcz jeszcze cięższe do pokonania niż w “podstawce”. To jednak nic złego, bo gracze mogą liczyć na nowy rejon, przedmioty, bossów i sposoby rozgrywki. Słowem – mamy hit.

I jeśli spodobała się Wam główna przygoda, chyba musicie zainteresować się debiutującym DLC. Dodatek zdobywa szereg wyjątkowo pozytywnych ocen. Wystarczy tylko spojrzeć na stronę gry na Metacritic – oceny wahają się od 92 do aż 95/100 w momencie pisania tego artykułu. Z kolei na OpenCritic gra zdobyła średnią w wysokości 94/100 i jest polecana przez 98% krytyków.

Co jest chwalone przede wszystkim? Raczej Was nie zaskoczę, ale dosłownie wszystko – od projektu nowej lokacji, kuszącej przepięknymi pejzażami i magicznymi, mrocznymi miejscówkami, po wyższy poziom trudności, nowych bossów, rozszerzenie lore tego całego świata oraz po prostu gigantyczną listę nowości. Ciężko tu znaleźć jakiekolwiek bolączki.

Źródło: Metacritic