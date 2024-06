Elden Ring: Shadow of the Erdtree to najprawdopodobniej jedno z najbardziej wyczekiwanych DLC w historii gier wideo. Wczorajsza premiera okazała się być ogromnym sukcesem, czego dowodzi liczba graczy na Steam. Jeden z najlepiej ocenianych dodatków do gry w historii nie może narzekać na popularność. Jest naprawdę dobrze!

Elden Ring: Shadow of the Erdtree już jest i przyciąga tysiące graczy

Premiera najnowszego dodatku do Elden Ring o podtytule Shadow of the Erdtree okazała się być ogromnym sukcesem. Na samym tylko Steamie od momentu wydania pojawiło się ponad 500 tysięcy graczy. Wszyscy rozpoczęli nową, jakże wyczekiwaną przygodę w produkcji od From Software. Wiadomo było, że DLC okaże się sukcesem — twórcy mają przecież kredyt zaufania, jednak takie liczby mimo wszystko robią ogromne wrażenie.

Pamiętajmy, że to wszystko miało miejsce jeszcze przed weekendem. Nie zdziwię się, jeżeli licznik wystrzeli w górę wraz z nadejściem piątkowego wieczoru lub w sobotę.

Przypominamy, że najnowsze DLC do gry od From Software jest dostępne na wszystkich platformach, na których ukazał się ten tytuł. To oznacza, że w Shadow of the Erdtree zagracie na PC, PS4, PS5 Xbox One i Xbox Series X|S. Gra świetnie sprawdza się również na Steam Decku, więc rozgrywka mobilna jak najbardziej jest możliwa.

Źródło: pcgamer.com