Kiedy gotowy PC dla graczy może konkurować ze “składakami”, mamy do czynienia z sytuacją nietypową. Tak właśnie jest w przypadku testowanego desktopa MSI MAG Infinite S3. Czy doszliśmy do momentu, w którym “gotowiec” stanowi świetny wybór dla graczy? Jak wypada cenowo i wydajnośc iowo w zestawieniu z samodzielnie złożonym komputerem? Sprawdźmy!

Spis treści:

MSI MAG Infinite S3 – z czym to się je?

Zapytajcie kogoś o to, jaki PC do gier kupić, a odpowiedź będzie jedna — złóż swój zestaw z podzespołów dostępnych w sklepach. Mało kto podpowiada, aby zdecydować się na zakup gotowego komputera, nawet renomowanego producenta. Z czego to wynika? Bardzo często popularne sklepowe “gotowce” cechują się zawyżoną ceną względem zastosowanych komponentów. Choć takiego komputera nie trzeba samodzielnie składać, to nie zawsze gwarantuje odpowiednią wydajność w konkretnej cenie. Okazuje się jednak, że niektóre modele mogą z tym przekonaniem skutecznie rywalizować.

Firma MSI zdecydowała się na stworzenie kolejnego modelu autorskiej serii, który okazuje się być świetną opcją dla graczy. Przynajmniej na papierze, komputer MSI MAG Infinite S3 ma wszystko to, czego potrzeba do komfortowego grania w najnowsze gry. I to w wysokich ustawieniach przy rozdzielczości powyżej Full HD. Całości dopełnia cena, która domyślnie wynosi zaledwie 4499 zł. Co otrzymujemy za taką kwotę?

Gotowiec od MSI. Czy warto?

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja komputera dla graczy MSI MAG Infinite S3 prezentuje się następująco:

Procesor Intel Core i5-13400F, 10 rdzeni, taktowanie 2.5 – 4.6 Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 (VENTUS 2X 8 GB) Płyta główna MSI PRO H610M-G (MS-7D46) Pamięć operacyjna 16GB RAM DDR5 dual channel Pamięć masowa 1TB SSD NVMe Gen 3 Złącza 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x DisplayPort, 1x PS/2, VGA, mikrofonowe, liniowe audio, Wymiary i waga Wysokość 40,71, szerokość 17,38, głębokość 44,7, waga 7,73 kg Cena 4499 zł Specyfikacja komputera od MSI

Warto zaznaczyć, że komputer jest dostarczany z systemem Windows 11 Home. PC jest gotowy do obsługiwania sieci bezprzewodowej (karta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax), a także łączności bluetooth w standardzie 5.2. Nie ma zatem potrzeby podłączania do obudowy dodatkowych i zbędnych kabli.

Podzespoły i jakość wykonania

Pierwszym elementem komputera rzucającym się w oczy jest obudowa. Konstrukcja od MSI została zamknięta w naprawdę zgrabnym modelu, który posiada gamingowy charakter, jednak bez zbędnej przesady. Najbardziej “ekstrawagancki” wydaje się być przód, który posiada charakterystyczne żłobienia. Chociaż obudowa utrzymana jest w ciemnej kolorystyce, to na pierwszy plan wybija się charakterystyczne logo producenta. Przypomina maskę luksusowego samochodu, co akurat jest ciekawym detalem.

Nie mogło zabraknąć RGB.

Oczywiście nie zabrakło też podświetlenia RGB, które zaobserwujemy na pasku LED z przodu, jak i na karcie graficznej. Kolorowe światła wewnątrz obudowy zobaczymy dzięki przezroczystemu panelowi bocznemu. W zestawie mamy aż dwa do wyboru i samodzielnego wstawienia. Na skraju górnego panelu znajdziemy kilka niezbędnych złącz (m.in. USB i do słuchawek), cała reszta została schowana z tyłu. Podobnie jak najważniejsza zawartość, czyli poszczególne komponenty komputera.

Co MSI MAG Infinite S3 ma w środku?

Mózgiem operacyjnym komputera jest Intel Core i5-13400F, czyli przyzwoity procesor 13. generacji. Gwarantuje zdecydowanie lepsze osiągi od swojego poprzednika i stanowi dobrą opcję w przypadku relatywnie tanich komputerów. Radzi sobie bardzo dobrze w zastosowaniach wielowątkowych i pojedynczych, dodatkowo nie potrzebuje zbyt wiele mocy. Ma swoje dedykowane chłodzenie i podczas pracy oraz gamingu nie osiąga wysokich temperatur.

Procesor komputera od MSI w programie CPU-Z.

Daniem głównym komputera MSI MAG Infinite S3 jest karta graficzna. Wewnątrz znajdziemy wydajny GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G, który śmiało poradzi sobie z każdą grą dostępną na rynku. Może i nie zagwarantuje standardu rozdzielczości 4K, ale podczas testowania gier w 1440p, nie sposób zauważyć problemów podczas wyświetlania gier. Produkcje działają na niej świetnie, karta wyposażona została w podświetlenie RGB i dwa wentylatory. Taki model to koszt około 1300 złotych, więc w takim pececie naprawdę robi wrażenie.

Karta graficzna w programie CPU-Z.

Na koniec rzućmy okiem na pamięć. Za tę operacyjną odpowiada 16GB RAM w standardzie DDR5. Nie jest to zbyt wiele, ale podczas testów nie zaobserwowałem żadnych momentów, w których taka wartość byłaby niewystarczająca. Na szczęście istnieje bardzo łatwa możliwość rozbudowy tego parametru. W środku wykorzystywane są dwie kości, które łącznie obsłużą do 64 gigabajtów. To tak na przyszłość.

Pamięć RAM w CPU-Z.

Rozbudowie może być poddany również dysk. Zamontowany SSD 1 TB M.2-2280 PCIe GEN3x4 można szybko zapełnić, ale komputer od MSI pozwala na rozbudowę o 1 dysk 2,5 cala czy dwa 3,5 cala.

Monitoring sprzętu.

Wybierz swoje chłodzenie, czyli konfigurator MSI

Komputer MSI MAG Infinite S3 jest w stanie działać głośno. Nie osiąga może wartości powodujących skrajny dyskomfort, ale i tak może dać się we znaki. To jednak gwarantuje dobrą kulturę pracy pod względem temperatur poszczególnych podespołów. Możemy na szczęście skorzystać z programu do kontrolowania poszczególnych parametrów. Przydatny okazuje się być kreator chłodzenia.

Kreator chłodzenia w MSI MAG Infinite S3.

Do wyboru mamy 3 główne systemy chłodzenia, czyli wydajne, ciche i dostosowane przez nas. Możemy stworzyć własne warianty i scenariusze, a nawet włączyć tzw. Cooler Boost, którego celem jest mocne ochłodzenie podzespołów i trwa około 30 sekund. Do naszej dyspozycji oddano także kilka profili do samodzielnego przystosowania. W MSI Center bez trudu możemy też zarządzać podświetleniem RGB, czy sprawdzeniem statusu poszczególnych komponentów.

Tył komputera, czyli standard.

Wydajność w grach? Jest naprawdę dobrze

MSI MAG Infinite S3 nie jest konfiguracją topową, toteż nie ma sensu oczekiwać od sprzętu natywnego wyświetlania rozdzielczości 4K w najnowszych produkcjach. Biorąc pod uwagę zastosowane komponenty (przede wszystkim RTX 4060) należy uznać za stosowne określenie go, jako maszynę do 1440p. Chociaż komputer w średnim segmencie, to zaskakuje wydajnością, która uszczęśliwi zdecydowaną większość graczy. Jak komputer poradził sobie w grach? Wziąłem na tapet kilka popularnych i wymagających gier.

GRA WYDAJNOŚĆ Forza Horizon 5 2560 x 1440p, ustawienia ekstremalne – ok. 60 FPS Cyberpunk 2077 2560 x 1440p, ustawienia wysokie bez DLSS – ok. 50 FPS

2560 x 1440p, ustawienia wysokie, DLSS (jakość) – do 84 FPS Wiedźmin 3: Dziki Gon 2560 x 1440p, ustawienia najwyższe – 80-80 FPS God of War 2560 x 1440p, ustawienia wysokie – do 76 FPS Starfield 2560 x 1440p, ustawienia wysokie z DLSS – do 70 FPS Counter-Strike 2 2560 x 1440p, ustawienia wysokie, powyżej 200 FPS

Co ważne, praktycznie wszystkie wartości klatek da się wywindować mocniej do góry, jeżeli zdecydujemy się na pewne cięcia w zakresie jakości wyświetlanej grafiki. Kilka suwaków przesuniętych na nie najwyższe pozycje pozwoli nam w przypadku Forza Horizon 5 przekroczyć barierę 100 klatek na sekundę. W każdym przypadku mowa jednak o stabilnej rozgrywce bez trudu przekraczającej grafikę 60 FPS. Jedynie Cyberpunk 2077 w tym wypadku działa mniej wydajnie, a to za sprawą uruchomienia wymagającej gry na wysokich detalach i bez DLSS. Gdy skorzystamy z inteligentnej funkcji poprawiania obrazu, klatki od razu szybują w górę.

Komfort podczas korzystania z MSI MAG Infinite S3 jest niesamowity tym bardziej, gdy mamy w pamięci cenę zestawu. Bezproblemowe radzenie sobie z grami z każdej półki to wrażenie bezcenne. Największym zaskoczeniem było dla mnie z pewnością bardzo płynne wyświetlanie świetnej grafiki w Cyberpunku 2077, ale i Starfield pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie – wszak to wymagająca pozycja. Dużym plusem podczas rozgrywki na pewno jest stabilność klatkażu również wtedy, gdy przechodzimy między zróżnicowanymi lokacjami. Otwarte i mniej wymagające przestrzenie pozwalają karcie graficznej odpocząć, ale zatłoczone miasta też nie stanowią dla niej dużego wyzwania. Stąd też kosmiczne metropolie odwiedzimy chętnie, podobnie zresztą jak zatłoczony Novigrad w Wiedźminie 3. Bez obaw o znaczące spadki.

Niczym maska samochodu!

Komputer gotowy czy składany? MSI MAG Infinite S3 to dobra opcja

Dla wielu graczy planujących zakup komputera, najważniejszym pojawiającym się pytaniem jest to dotyczące rodzaju kupowanego peceta. Lepszy składak czy gotowy model dostępny w sklepie? Większość fanów interaktywnej rozrywki odpowie, że zdecydowanie bardziej opłaca się komputer złożyć samemu. Mając do dyspozycji konkretną sumę pieniędzy, samodzielne dobranie komponentów i złożenie ich w całość pozwoli nam nie tylko zadbać o wysoką jakość komponentów, ale również umożliwi zaoszczędzenie gotówki względem kupowania gotowego zestawu. Takie przekonanie pokutuje w społeczności i nie ma się czemu dziwić. Z reguły “gotowce” nie oferują takiej mocy, jak odpowiadające im modele składane przez graczy samodzielnie. Okazuje się, że w tym wypadku możemy zrobić wyjątek, a to za sprawą omawianego MSI MAG Infinite S3.

Sprawdziliśmy, ile kosztowałby podobny zestaw złożony samodzielnie. W popularnych konfiguratorach wyszło nam około 4000 zł bez Windowsa, który kosztuje przynajmniej kilkaset złotych dodatkowo. Decydując się na zakup gotowego PC od MSI, otrzymujemy zestaw zdolny do działania od razu po dostarczeniu go do domu — podłączamy komputer do prądu, wciskamy przycisk i za moment będziemy już instalować ulubione gry. Komfort to nie jedyna zaleta tego komputera wobec konfiguracji “składakowych”. Ta jednostka nie ustępuje pod względem parametrów swoim konkurentom składanym za podobne pieniądze, dlatego jawi się jako świetny PC dla graczy, który walczy z przekonaniem dotyczących wyższości składaków nad gotowcami. MSI wykonało świetną pracę, która została bardzo atrakcyjnie wyceniona — domyślnie na 4499 złotych.

Przyzwoity i w dobrej cenie – taki jest MSI MAG Infinite S3.

MSI MAG Infinite S3 – podsumowanie gotowego PC dla graczy

Nie mam wątpliwości, że MSI MAG Infinite S3 to świetny komputer dla graczy, który w dobrej cenie pozwala uruchomić każdą grę dostępną na rynku. Ba, poradzi sobie z tym zadaniem świetnie. Mowa o płynnej rozgrywce w rozdzielczości 2560 na 1440 pikseli, a więc WQHD. Testowane przeze mnie produkcje często osiągały wyniki powyżej 60 klatek. Nawet największe “dociśnięcie” karty graficznej ray-tracingiem i wysokimi ustawieniami nie sprawiały, że karta łapała zadyszkę. W odpowiednich momentach wentylatory pracowały na pełnych obrotach, generując (mimo wszystko) akceptowalny hałas. W zamian za to ja cieszyłem się przyjemną i co najważniejsze, płynną rozgrywką. Czy w takim razie opłaca się tego PC kupić? Absolutnie tak. Świetna cena z miejsca gwarantuje nam “pecetowy spokój”, czyli korzystanie z najnowszych technologii NVIDIA, wysokiej rozdzielczości i topowych ustawień w wymagających grach.

To jedna z nielicznych sytuacji, gdy gotowy komputer klasy PC ze sklepu może śmiało konkurować z modelami składanymi samodzielnie. MSI MAG Infinite S3 stanowi genialną opcję dla tych graczy, którzy nie chcą próbować swoich sił w dobieraniu komponentów, czy finalnie składaniu ich w całość. Co więcej, PC od MSI pozwala na bezproblemową wymianę elementów, dodanie większego dysku SSD czy kolejnych kości pamięci RAM. Nie musicie zatem obawiać się wąskich gardeł za kilka lat, z którymi nie da się nic zrobić. Tu i teraz to świetny, wydajny komputer ze średniej półki, podczas gdy za kilka lat pozwoli na upgrade. Brzmi jak dobry deal? Zdecydowanie tak!