Chociaż Elden Ring ma na karku nieco ponad 2 lata, to otrzymał właśnie fanowski remaster. Pewien gracz postanowił upięknić grę, wykorzystując do tego silnik Unreal Engine 5. Teraz produkcja From Software zyskała nowe, jeszcze lepsze oblicze, a grafika ponownie zachwyca.

Remaster Elden Ring na Unreal Enigne 5? Wygląda epicko

Elden Ring to epicka gra, podobnie jak epicki jest i fanowski remake produkcji, który został właśnie zaprezentowany. Pewien twórca zdecydował się na odświeżenie popularnej produkcji z wykorzystaniem silnika Unreal Enigne 5. Jak mu poszło? Świetnie — gra prezentuje się jeszcze lepiej, zachowując przy tym swój niepowtarzalny klimat i charakter.

Na uwagę zasługują na pewno wszystkie tekstury, które teraz wyświetlają się w znacznie wyższej rozdzielczości. Co istotne, jest to jednoosobowy projekt, dlatego twórcy tym bardziej należą się brawa. Zresztą, zobaczcie sami, jak to wygląda. Nie, żeby oryginał potrzebował odświeżenia, ale to prezentuje się znakomicie.

W dzieło od From Software z 2022 roku zdecydowanie warto zagrać, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Nawet bez modów otwarty świat gry zachęca do eksploracji, a każdy zakątek kryje w sobie tajemnice i niebezpieczeństwa. Gra została doceniona za praktycznie każdy aspekt, wystarczy wymienić choćby niesamowitą atmosferę. Gra to prawdziwa uczta dla fanów gatunku soulslike i nie tylko, oferując godziny wciągającej rozgrywki. I jeszcze więcej zgonów…

