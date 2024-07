Miyazaki „Musi stworzyć kolejny dodatek Elden Ring”. Fani chcą kolejnego DLC

Wydane niedawno DLC do Elden Ring o tytule Shadow of the Erdtree okazało się być gigantycznym sukcesem. Gracze masowo rzucili się na fabularne rozszerzenie, które wyjaśniło i rozwinęło sporo wątków z podstawowej wersji gry. Chociaż wielu z nas nadal czeka na ogranie dodatku, to część graczy chciałaby już czegoś więcej. Niektórzy domagają się kolejnego DLC sugerując, że From Software po prostu musi je stworzyć. Czy faktycznie są na to jakiekolwiek szanse?

Kolejne DLC do Elden Ring? Właśnie tego chcą fani

Nie opadł jeszcze kurz po premierze dodatku do Elden Ring, a fani już są nienasyceni. Chociaż Shadow of the Erdtree było spełnieniem marzeń wielu miłośników Eldeńskiego Kręgu, to wciąż żywy pozostaje temat kolejnych rozszerzeń fabularnych. Czy jest możliwe, że From Software zdecyduje się na przygotowanie kolejnego dodatku?

Wydane niedawno DLC okazało się być strzałem w dziesiątkę. Dodatek skutecznie rozwinął wiele aspektów i zawiłości fabularnych, na przykład przybliżając historię Królowej Mariki Wiecznej i nie tylko – scenariuszowych nowości było sporo, a miłośnicy podstawowej wersji gry mogli jeszcze bardziej zagłębić się w zawiłości fabuły. Nie wyjaśniono jednak wszystkiego. Właśnie dlatego gracze oczekują, że otrzymamy jeszcze kolejne dodatki.

Zobacz też: Nowa polska gra kusi świetną zapowiedzią

Na internetowych forach zaczęły pojawiać się wątki sugerujące, że Hidetaka Miyazaki z From Software po prostu musi stworzyć kolejny dodatek. Presja fanów jest ogromna, ale idzie za nią oddanie marce — sprzedaż DLC była przecież świetna. Odpowiednie przygotowanie kolejnego rozszerzenia to sposób na murowany sukces japońskich twórców. Inną opcją jest po prostu stworzenie kontynuacji w postaci drugiej części. Ale na to musielibyśmy poczekać zdecydowanie dłużej…

Źródło: thegamer.com