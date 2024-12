Elden Ring 2? From Software komentuje plotki krążące po sieci

Minęły już ponad 2 lata od premiery Elden Ring, a tytuł otrzymał w tym roku dobrze oceniane rozszerzenie w postaci Shadow of the Erdtree. Czy to już ten moment, aby zacząć mówić o kontynuacji? To sugeruje część graczy, choć sami twórcy są nieco innego zdania. Nie zmienia to jednak faktu, że pracują nad czymś interesującym.

Kiedy Elden Ring 2? From Software komentuje plotki

Premiera Elden Ring przed ponad dwoma laty była gigantycznym wydarzeniem w branży. Gra od From Software skradła serca milionów fanów, stając się największym hitem 2022 roku i do dziś budzi zainteresowanie wśród graczy. W tym roku produkcja otrzymała świetnie przyjęte DLC Shadow of the Erdtree, które ma szansę zgarnąć tytuł Gry Roku na The Game Awards. Biorąc pod uwagę pasmo tych sukcesów pojawia się pytanie – czy studio ma już w planach Elden Ring 2? To pytanie, które zadaje sobie przynajmniej część fanów.

I zarazem pytanie, do którego postanowili odnieść się sami twórcy. W jednym z ostatnich wywiadów Hidetaka Miyazaki przyznał, że jego studio obecnie nie zajmuje się sequelem hitowej gry. “Tak naprawdę nie rozważany niczego takiego jak ER2 – na ten moment”. Nie oznacza to jednak, że sequel nie powstanie w przyszłości. Póki co deweloperzy są skupieni na innych projektach, a tych ma być sporo. Jak przyznaje Miyazaki, obecnie From Software jest zaangażowane w kilka innych rzeczy i to one mają priorytetowy status.

Miyazaki nie wyklucza rozwoju Elden Ring w przyszłości, co wcale nie dziwi. Gra okazała się bardzo dochodowa i trafiła w gusta również tych graczy, którzy wcześniej nie poznali innych dzieł tego studia. To zdecydowanie zasługa otwartego świata i możliwości swobodnego podchodzenia do poszczególnych starć.

Pozostaje czekać na inne rzeczy przygotowywane przez firmę. Kto wie, może pojawi się coś tak dobrego, że o Elden Ring 2 zapomnimy?

Źródło: gamingbolt.com