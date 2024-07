Mówienie o “nowościach” w przypadku gier piłkarskich często obarczone jest wyśmiewaniem zgryźliwych fanów. Wszak co roku obserwujemy raczej ewolucję, aniżeli rewolucję. Tegoroczna odsłona od Electronic Arts, czyli EA Sports FC 25 zaproponuje nam jednak zupełnie nowy tryb gry. To Rush, czyli dynamiczne starcia mniejszych, kilkuosobowych drużyn. Czego konkretnie możemy się spodziewać? Zobaczcie prezentację trybu na nowym materiale wideo.

EA Sports FC 25 i nowy tryb gry. Tak działa Rush, czyli szybkie mecze 5 na 5

Tegoroczna odsłona kultowej serii piłkarskiej rezygnuje z trybu Volta. Nie zagramy już zatem w wariację na temat ulicznej piłki, choć to akurat mało kogo smuci — ten wariant rozgrywki nie cieszył się zbyt dużą popularnością. W zamian otrzymamy jednak coś innego, czyli Rush. To nowy tryb gry w EA Sports FC 25, który pozwoli nam wziąć udział w meczach 5 na 5. Przejmiemy zatem kontrolę nad czterema zawodnikami z pola (piąty, czyli bramkarz, będzie sterowany przez SI) i weźmiemy udział w dynamicznych, mniejszych starciach.

Sam tryb na moje oko przypomina trochę… Rocket League. Mecz rozpoczyna się od biegu po piłkę, która jest wystrzelona z różnych miejsc boiska. Areny są oczywiście mniejsze niż standardowe boiska, choć mechanika poruszania się zawodników i operowania piłką jest taka sama, jak w dużych trybach. Co ciekawe, nie będzie zmian, większy nacisk położono na taktykę całej ekipy i odpowiednie ustawianie zawodników. Uproszczono tez system ruztów wolnych i stałych fragmentów. Wszystko po to, aby szybciej wrócić do gry.

Nie zabraknie również wysyłania krótkich wiadomości i komunikatów w czasie gry, choćby celem komentowania tego, co dzieje się na boisku. Tryb Rush będzie dostępny zarówno dla jednego gracza, jak i kanapowej rywalizacji czy meczów online. Premiera gry już 27 września!

Źródło: YouTube