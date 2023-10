100 poprawek w EA Sports FC 24. Wielka aktualizacja naprawia sporo błędów

Gry z serii FIFA (a teraz EA Sports FC) nigdy nie należały do najbardziej dopieszczonych w dniu premiery. Dziś przyszedł czas na sporą aktualizację tegorocznej edycji gry piłkarskiej. Twórcy zagwarantowali aż 100 poprawek, z których większość naprawia ważne elementy rozgrywki. Poprawie uległa np. praca sędziów, która nie była do tej pory zbyt dobra.

Duża aktualizacja EA Sports FC 24

Większa precyzja sędziów, zlikwidowanie szeregu błędów rozgrywki i techniczne poprawki trybów rozgrywki, w tym Ultimate Team. Tak można by szybko streścić listę zmian, jakie wprowadza najnowsza aktualizacja do piłkarskiej gry EA Sports FC 24. Całe spektrum zmian jest duże, bo zawiera aż 100 mniejszych lub większych usprawnień. Te w głównej mierze skupiają się na Ultimate Team, co nie dziwi — to absolutnie najpopularniejszy tryb gry nie tylko w najnowszej odsłonie, ale i ostatnich latach serii FIFA.

Przykładowe zmiany w nowej aktualizacji gry:

Gracze okazjonalnie byli wyrzucani z rozgrywki online po otrzymaniu kartki przez zawodnika;

Naprawa błędu umieszczania kart w wyzwaniach SBC w losowych miejscach;

Poprawa pracy sędziów — ich decyzje są podejmowane precyzyjniej i bardziej dynamicznie;

Naprawa funkcjonalności niektórych elementów Ultimate Team, np. porównywania kart, wyświetlania elementów kart czy szczegółów na temat statystyk zawodników;

To przykładowe zmiany, dlatego chcący poznać całość mogą skorzystać z pełnej listy. Raczej nikomu nie będzie się chciało przedzierać przez wszystkie poprawki, ale załóżmy, że ufamy twórcom i wierzymy w lepszą rozgrywkę po zainstalowaniu najnowszego patcha.

Nadal popularna seria

Choć od tego roku gra piłkarska EA Sports zmieniła nieco barwy (chodzi o brak FIFA w nazwie), to tytuł nadal cieszy się dużą popularnością. Jak podało EA, gra w pierwszym tygodniu przyciągnęła do siebie więcej graczy, niż jej odpowiedniczka rok temu. To spory sukces, bo mowa o dodatkowym milionie. Pisaliśmy o tym tutaj.

Co ciekawe, i tak spadła sprzedaż gry. Mowa o pudełkowej edycji w Wielkiej Brytanii. Najpewniej tamtejsi gracze postanowili przesiąść się na wersje cyfrowe gry, co mogło być motywowane np. popularnością konsoli Xbox Series S która, jak doskonale wiemy, nie ma przecież stacji dysków. A wy, na jakiej platformie gracie w najnowszą FIFĘ EA Sports FC 24?

O tym, że gracie wiemy z badania. Ktoś sprawdził, które kraje kochają serię najmocniej. Choć Polska nie wygrała, to znalazła się na drugim miejscu! Naszym zdaniem całkiem nieźle.