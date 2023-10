Które kraje najbardziej kochają gry FIFA? Polska na podium!

Seria gier FIFA towarzyszy graczom od kilku dekad, dostarczając cyfrowej piłki nożnej na PC i konsole. Choć w tym roku mieliśmy już do czynienia z EA Sports FC 24, to marka z popularną nazwą nadal jest w świadomości graczy. Przeprowadzono analizę na temat tego, który kraj kocha ją najbardziej. Okazuje się, że Polska jest bardzo wysoko. Mamy miejsce na podium!

Seria FIFA w sercach Polaków

Casino Alpha z Wielkiej Brytanii przeprowadziło badanie, analizując liczby wyszukiwań i trendy internetowe poszczególnych państw. Brano pod uwagę hasła związane z marką FIFA i grami wideo jednocześnie, dlatego mamy pewność, że wyniki pochodziły od graczy. Chcąc uniknąć błędów pomiarowych, wyniki analizowano na bazie ostatnich 3 miesięcy roku. W przypadku każdego kraju liczbę wyszukiwań dostosowano do ludności, a następnie pomnożono przez 100 000. W ten sposób powstał ranking 10 krajów, w których gry FIFA kochają najmocniej:

Wietnam

Polska

Portugalia

Holandia

Wielka Brytania

Szwecja

Chile

Francja

Dania

Hiszpania

Jak widać, Polska prześcignęła w rankingu piłkarskie potęgi i zanotowała wysokie, drugie miejsce. Popularność serii FIFA w naszym kraju nie dziwi, choć umiejscowienie na drugim miejscu na świecie to spore zaskoczenie. Z drugiej strony na pewno nie raz sami wpadliśmy w piłkarski szał, grając do późna w… no właśnie. Alternatyw było niewiele, a piłka nożna to w naszym kraju popularny sport. FIFA jest z nami od dawna i ma się dobrze. Teraz jako EA Sports FC 24.

Ciekawe, czy polscy fani są skonfundowani na widok tegorocznej gry piłkarskiej od EA. W UK zauważono znaczny spadek sprzedaży pudełkowej edycji, choć powodem może być zwyczajnie rozwój dystrybucji cyfrowych, nie zaś zmiana nazwy.