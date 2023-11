EA Sports FC 24 otrzyma dodatek UEFA Euro 24 zupełnie za darmo

Piłkarska gra EA Sports FC 24 otrzyma darmowe rozszerzenie. Dodatek UEFA Euro 24 (jak nazwa wskazuje) będzie dodawać do gry zawartość związaną z turniejem rozgrywanym w przyszłym roku. Gracze mogą liczyć na sporo zawartości w trybie Ultimate Team, w tym również sezonowe karty i specjalne wyzwania dla fanów.

EA Sports FC 24 i darmowe DLC

Ważne wydarzenia w świecie piłki nożnej od zawsze były istotnym elementem gier z serii FIFA. Nie inaczej będzie w przypadku EA Sports FC 24, czyli wydanej w 2023 kontynuacji kultowej gry piłkarskiej, choć pod inną marką. Electronic Arts zadbało o to, aby gracze mogli poczuć magię nadchodzącego turnieju. W przyszłym roku latem rozegrane zostaną mistrzostwa Europy, z tej okazji do gry trafi nowa zawartość.

Gracze będą mogli skorzystać z darmowego dodatku, który pojawi się w grze w ramach aktualizacji. Z tej okazji można spodziewać się masy wyzwań i nowej zawartości w trybie Ultimate Team. Na pewno nie zabraknie nowych, okolicznościowych kart, wyzwań budowania składów (SBC) czy specjalnych trybów rozgrywki.

UEFA Euro 2024 to jeden z najbardziej tętniących życiem i ekscytujących turniejów piłkarskich na świecie i jesteśmy podekscytowani, że ogromna społeczność gry od EA na całym świecie będzie miała szansę wziąć udział w turnieju w tak autentycznym środowisku gier. Guy-Laurent Epstein, dyrektor marketingu UEFA

Współpraca z UEFA jest dla EA Sports kluczowa. W jej ramach gra może otrzymywać treści związane m.in. z rzeczonymi mistrzostwami, czy też rozgrywkami Champions League. Od momentu rozstania z FIFĄ, w grze nie uświadczymy już najpewniej licencjonowanych wydarzeń na temat np. mundialu.