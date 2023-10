EA Sports FC 24 na szczycie sprzedaży, a i tak jest gorzej niż rok temu

EA Sports FC 24 radzi sobie dobrze, ale nie najlepiej

Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Takimi słowami da się skwitować informacje o sprzedaży gry EA Sports FC 24 w Europie. Nowa marka od EA, która de facto kontynuuje tradycję serii FIFA. Raporty sprzedażowe wskazują, że sprzedaż kopii fizycznych tegorocznej wersji spadła o około 10% względem wyników osiągniętych przez grę FIFA 23. Nieco mniejsza strata (bo 3,7%) została zanotowana względem edycji FIFA 22.

Czy to złe prognozy dla nowej marki? Niekoniecznie, bo gra od EA Sports wciąż miała okazję znaleźć się na topowych miejscach sprzedaży w kilku europejskich krajach. Nie ma się co oszukiwać, zmiana nazwy na pewno, choć symbolicznie wpłynęła na zakupowe decyzje konsumentów. Mimo to w dalszym ciągu gra znalazła miliony nabywców i na pustkę na serwerach raczej nie ma co narzekać.

Gorsza sprzedaż fizycznych egzemplarzy gry została dość widocznie zanotowana w Wielkiej Brytanii. Mowa o aż 30-procentowym spadku w porównaniu do edycji z ubiegłego roku. Niektórych graczy może to zaskakiwać, choć EA od początku zdawało sobie sprawę z takiej możliwości. Rebranding bardzo często powoduje, że część potencjalnych nabywców wydaje się zmieszana i nawet rezygnuje z zakupu.

Gra EA Sports FC 24 ukazała się na rynku 29 września 2023 roku. Tytuł jest dostępny na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.