Dziesiątki genialnych gier na PS4 i PS5 za jedyne 4 złote. Promocja, której nie sposób ominąć

Flagowy abonament od Electronic Arts od jakiegoś czasu dostępny jest na konsolach Sony. Teraz jednak możecie się nim zainteresować ze względu na szalenie niską cenę.

EA Play za jedyne 4 złote!

Sony ma swojego PS Plusa, ale nie oferuje on dostępu do biblioteki EA Play, za którą płacić trzeba oddzielnie. Normalnie za wariant tańszy, czyli w wydaniu na 1 miesiąc musimy zapłacić 24,99 zł. Nie jest to więc jakaś szalenie wysoka cena, a wręcz jedna z najniższych, jeśli chodzi o gamingowe abonamenty. W zamian dostajemy przecież możliwość korzystania do woli z obszernej biblioteki gier cyfrowych, w tym hitów AAA.

Przyznajcie jednak sami, że opcja 4 złote na miesiąc brzmi o wiele lepiej, prawda? Z taką właśnie promocją ruszyło EA! Teraz gracze PS4 i PS5 mogą skusić się na wykupienie abonamentu na miesiąc za jedyne 4 złote (psst, to tyle, co tańszy chleb). Niestety, oferta obowiązuje jedynie przez miesiąc, więc nie sposób kupić dłuższej subskrypcji w ten sposób. No i musicie działać względnie szybko – oferta promocyjna trwa do 26 września 2024 roku.

W abonamencie możecie znaleźć wiele świetnych gier online oraz singleplayer, a miesiąc wystarczy, aby przejść co najmniej kilka z nich. Szczególnie polecałbym skupienie się na Star Wars Jedi: Upadły Zakon oraz Ocalały, a także na genialnym Dead Space Remake. Fani RPG-ów powinni skupić się na Mass Effect w edycji Legendarnej, a jeśli chcecie pograć z drugą osobą, nie da się przejść obojętnie obok It Takes Two. Jest też sporo innych gier ze świata Gwiezdnych Wojen bądź też kilka sportowych propozycji! Słowem – warto.

Źródło: PlayStation Store