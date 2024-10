Pobierz za darmo nową wersję Duke Nukem 3D Savior of Babes. Zmienia kultowy hit w coś wspaniałego

Pora na klasyka w kapitalnym odmienionym wydaniu. Jeśli skończyliście kiedyś Duke Nukem 3D i chcielibyście powrócić do księciunia ponownie, to tylko w wersji Savior of Babes. Właśnie pojawiła się nowa wersja, oczywiście za darmo.

Duke Nukem 3D to jedna z gier, której nigdy nie zapomnimy. Wydana w 2016 roku jubileuszowa edycja kultowej strzelaniny przyniosła ze sobą nowe poziomy, ale jeśli chodzi o wzbogacenie tego, co już widzieliśmy w grze wcześniej, wyszło po prostu słabo. Komu marzy się przejście klasycznych etapów w całkowicie nowym odmienionym wydaniu, niech zainteresuje się modem Savior of Babes, który doczekał się wersji 0.98. Dzięki temu poczujemy prawdziwy powiew świeżości w starym hicie i to zupełnie za darmo.

Duke Nukem 3D Savior of Babes – więcej wybuchów, więcej wszystkiego

Modyfikacja Savior of Babes dodaje sporo elementów do poziomów, które znamy z dawnych lat. Oprócz tego poprawia grafikę, wprowadza wypasione bronie oraz gadżety dla naszego bohatera. Mamy również nowych przeciwników, mechaniki rozgrywki i znacznie większy poziom gore niż w oryginale.

Nowa wersja modyfikacji zawiera duże usprawnienia, które poprawiają płynność gry. Oferuje również bardziej szczegółowe tekstury czy sprawia, że więcej obiektów możemy zniszczyć podczas rozgrywki. Mamy również dodatkowe efekty ognia przy niektórych broniach, krwawe szczegóły i wiele więcej. Lista zmian i poprawek jest przeogromna, ale nie będziemy ich wymieniać, bo na pewno bardziej interesuje Was to, jak poprawiony Savior of Babes prezentuje się w akcji. Oto gameplay!

Żeby zainstalować moda, wystarczy pobrać plik pod tym adresem oraz rozpakować go korzystając z załączonej instrukcji. Konieczne będzie naturalnie posiadanie podstawowej wersji gry, np. w wersji Steam.

Źródło: DSO Gaming