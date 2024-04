Dodatek do Dragon’s Doga 2 nadchodzi. Fani nie mają wątpliwości

Co powiecie na dodatek do Dragon’s Dogma 2? Fani nie mają wątpliwości i twierdzą, że Capcom na pewno uraczy ich czymś nowym. Choć nie wiadomo kiedy dokładnie miałoby to nastąpić, to w grze znajdziemy sporo poszlak. Możliwe, że wątek główny i misje poboczne to nie jedyne, co czeka nas w tej produkcji.