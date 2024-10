W sieci pojawiły się pierwsze recenzje gry Dragon Age: The Veilguard od BioWare. Kultowa seria powraca po wielu latach przerwy, a sporo graczy miało duże wątpliwości — czy aby na pewno będzie to powrót udany? Po zapoznaniu się z pierwszymi ocenami możemy stwierdzić, że… No właśnie, udało się, czy może nie do końca?

Dragon Age: The Veilguard – pojawiły się pierwsze oceny

Wyczekiwana produkcja od BioWare zadebiutuje już niedługo, a tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze recenzje. W przypadku wersji na PS5 gra ma w serwisie Metacritic średnią 84 punktów na 36 ocen. Spośród nich 28 to noty pozytywne, a 8 mieszane. Jak prezentują się przykładowe z nich?

Oceny Dragon Age: The Veilguard:

Checkpoint Gaming – 10/10

GAMINGBible – 10/10

GIGA – 9,3/10

GamesHub – 9/10

Malditos Nerds – 9/10

Noisy Pixel – 8,5/10

TechRadar Gaming – 8/10

IGN Italia – 7,5/10

Inverse – 7/10

VGC – 6/10

Dragon Age: The Veilguard to fantastyczna gra akcji i RPG, która po trudnym początku oferuje najlepszą fabułę w serii – tak napisano w recenzji serwisu GamePro z Niemiec, podczas gdy VGC uznało wiele elementów gry za “przestarzałe” i nudzące się dość szybko. Słowem — nie da się jednoznacznie określić, z jakiego rodzaju produkcją mamy do czynienia. Choć gra ma na pewno kilka mankamentów, to ogólnie sprawia wrażenie tytułu udanego. Czy jednak jest to faktycznie wyczekiwane RPG?

Zasadniczo oceny, jak i opinie są dość różne. Jedni uważają grę za arcydzieło, inni za marne kontynuowanie serii i pozbawienie jej resztek elementów RPG. W takiej sytuacji nie ma co wojować na poglądy, tylko samemu sprawdzić, z czym to się je. Oficjalna premiera już niedługo, bo w czwartek 31 października. Gra będzie dostępna na PC, PS5 i Xbox Series X|S.

Źródło: Metacritic