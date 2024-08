Kiedy premiera Dragon Age: The Veilguard? BioWare zdradza nam swoje plany

Wszyscy fani gier BioWare mogą liczyć na sporo nowości w sierpniu. Zgodnie z zapowiedziami twórców, w tym miesiącu ukaże się sporo nowego w temacie gry Dragon Age: The Veilguard. Ta zmierza powoli na rynek, ale nadal nie poznaliśmy konkretnej daty premiery. Wychodzi na to, że już niedługo wszystko stanie się jasne.

Dragon Age: The Veilguard – data premiery w tym miesiącu

Długo musieliśmy czekać na nową odsłonę serii Dragon Age. Ba, nadal czekamy — w końcu najnowsza odsłona jeszcze na rynku nie zagościła. Kiedy się pojawi? Cóż, tego oficjalnie nie wiemy, ale stan rzeczy wkrótce się zmieni. Deweloperzy z BioWare poinformowali, że w sierpniu będą mieli dla nas sporą porcję nowych informacji na temat gry. Czego konkretnie będziemy mieli okazję się dowiedzieć?

Po pierwsze, twórcy zdradzą datę premiery Dragon Age: The Veilguard. Do tej pory było wiadomo, że tytuł ukaże się w okoliach listopada, ale w ciągu najbliższych tygodni padnie precyzyjna data. To jednak nie wszystko.

Twórcy planują również udostępnić nowe fragmenty z rozgrywki i zapowiedzieć plan działania wobec swojej gry na najbliższe miesiące.

Tak czy inaczej, gra ukaże się pod koniec roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Wreszcie powróci ta świetna seria RPG!

Źródło: gamingbolt.com